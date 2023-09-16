Нафта дорожчає третій тиждень поспіль

За останній тиждень дві еталонні марки нафти зросли в ціні на 4%. Крім того, у п'ятницю на ринку зафіксували максимальний рівень за 10 місяців. Крім того, ціни на Brent та WTI на шляху до найбільшого зростання за квартал після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Як нафта торгувалася у п'ятницю

У п'ятницю, 15 вересня, марка нафти Brent завершила останню торгову сесію тижня з ціною на рівні 93,93 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,3%.

Нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 90,77 долара за барель. Американська сировина зросла в ціні на 0,7%, інформує видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 93,93 долара за барель (+ 0,25%);

за барель (+ 0,25%); Марка WTI торгується на рівні 90,77 долара за барель (+ 0,68%).

Головні фактори впливу на ринку

Ціни на нафту штовхають до зростання два фактори: скорочення обсягів видобування сировини на чолі з Саудівською Аравією та оптимізм щодо зростання попиту в Китаї, який є головним імпортером у світі, пише Reuters.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія та Росія, які є топовими експортерами нафти на глобальному рівні, добровільно продовжили політику скорочення обсягів видобування нафти до кінця поточного року. Сумарно за ці країни зменшать свої виробниці потужності на 1,3 мільйона барелів на день.