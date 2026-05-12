12 травня, 10:14
Оновлено - 10:33, 12 травня

США готові позичити понад 50 мільйонів барелів нафти: хто її отримає

Анастасія Зорик
Основні тези
  • США позичать 53,3 мільйона барелів нафти з резервів енергетичним компаніям.
  • Нафта надається у вигляді позик з премією до 24%, що допоможе стабілізувати ринки без витрат для платників податків.
Адміністрація Трампа оголосила про намір позичити 53,3 мільйона барелів сирої нафти. Йдеться про сировину зі Стратегічного нафтового резерву США.

Хто отримає нафту з резервів США?

Ця позика буде надана енергетичним компаніям, повідомляє Reuters.

Важливо! Реалізація цієї процедури відбуватиметься в рамках глобальної угоди, що має на меті заспокоїти нафтові ринки, уражені війною США та Ізраїлю з Іраном.

Як відомо, 9 компаній вже позичили приблизно 58% з обіцяних раніше – 92,5 мільйона барелів. Нагадаємо, ця позика була запропонована ще у квітні, повідомляє Reuters.

Нафта з SPR видається у вигляді позик, які компанії повертатимуть з премією до 24% за додаткові барелі, і ця система, за словами Міністерства енергетики, допоможе стабілізувати ринки "без витрат для американських платників податків", 
– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, ще на початку березня стало відомо, що США прагнуть загалом вивільнити 172 мільйони барелів. Таке рішення було ухвалено на тлі домовленостей з понад 30 країнами-учасницями Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про загальне вивільнення близько 400 мільйонів барелів. 

Потрібно розуміти, що теперішня енергетична криза є однією з наймасштабніших у світі. Ситуація може погіршитись, якщо Ормузька протока і далі залишатиметься закритою.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?

  • Ситуація на Близькому Сході надзвичайно напружена. Там наче як триває режим припинення вогню. Водночас прогрес у переговорах між США та Іраном відсутній. 

  • В неділю Трамп негативно відреагував на відповідь Ірану на пропозицію США. Вашингтон та Тегеран продовжують тиснути на одне одного, аби досягти своїх цілей. Обидві сторони не готові на компроміси.

  • Через триваючий конфлікт, Ормузька протока залишається закритою. А це надважливий шлях. Саме ним раніше проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ.

