Кто получит нефть из резервов США?
Этот заем будет предоставлен энергетическим компаниям, сообщает Reuters.
Важно! Реализация этой процедуры будет происходить в рамках глобального соглашения, которое направлено на успокоение нефтяных рынков, пораженных войной США и Израиля с Ираном.
Как известно, 9 компаний уже заняли примерно 58% из обещанных ранее – 92,5 миллиона баррелей. Напомним, этот заем был предложен еще в апреле, сообщает Reuters.
Нефть с SPR выдается в виде займов, которые компании будут возвращать с премией до 24% за дополнительные баррели, и эта система, по словам Министерства энергетики, поможет стабилизировать рынки "без затрат для американских налогоплательщиков",
– говорится в сообщении.
Заметим, еще в начале марта стало известно, что США стремятся в целом высвободить 172 миллиона баррелей. Такое решение было принято на фоне договоренностей с более 30 странами-участницами Международного энергетического агентства (МЭА) об общем высвобождении около 400 миллионов баррелей.
Нужно понимать, что нынешний энергетический кризис является одним из самых масштабных в мире. Ситуация может ухудшиться, если Ормузский пролив и дальше будет оставаться закрытым.
Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Ситуация на Ближнем Востоке чрезвычайно напряженная. Там продолжается режим прекращения огня. В то же время прогресс в переговорах между США и Ираном отсутствует.
В воскресенье Трамп негативно отреагировал на ответ Ирана на предложение США. Вашингтон и Тегеран продолжают давить друг на друга, чтобы достичь своих целей. Обе стороны не готовы на компромиссы.
Из-за продолжающегося конфликта, Ормузский пролив остается закрытым. А это важнейший путь. Именно по нему раньше проходила пятая часть мировых нефти и СПГ.