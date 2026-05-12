Кто получит нефть из резервов США?

Этот заем будет предоставлен энергетическим компаниям, сообщает Reuters.

Важно! Реализация этой процедуры будет происходить в рамках глобального соглашения, которое направлено на успокоение нефтяных рынков, пораженных войной США и Израиля с Ираном.

Как известно, 9 компаний уже заняли примерно 58% из обещанных ранее – 92,5 миллиона баррелей. Напомним, этот заем был предложен еще в апреле, сообщает Reuters.

Нефть с SPR выдается в виде займов, которые компании будут возвращать с премией до 24% за дополнительные баррели, и эта система, по словам Министерства энергетики, поможет стабилизировать рынки "без затрат для американских налогоплательщиков",

– говорится в сообщении.

Заметим, еще в начале марта стало известно, что США стремятся в целом высвободить 172 миллиона баррелей. Такое решение было принято на фоне договоренностей с более 30 странами-участницами Международного энергетического агентства (МЭА) об общем высвобождении около 400 миллионов баррелей.

Нужно понимать, что нынешний энергетический кризис является одним из самых масштабных в мире. Ситуация может ухудшиться, если Ормузский пролив и дальше будет оставаться закрытым.

