Що впливає на вартість нафти зараз?

Конфлікт на Близькому Сході продовжується і Ормузька протока залишається закритою. Відповідно, на нафтовому ринку триває криза, повідомляє Reuters.

Цікаво! На минулому тижні Brent та West Texas Intermediate впали на 6%. Адже тоді зростали сподівання на завершення конфлікту на Близькому Сході.

Нафтовий ринок продовжує торгуватися як геополітична машина заголовків, ціни різко коливаються на основі кожного коментаря, спростування чи попередження з Вашингтона та Тегерана,

– наголосила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Як відомо, у середу Трамп має прибути в Пекін. Там американський президент планує вести переговори з Сі, зокрема, про Іран. Саме на цю зустріч чекає ринок. Адже, Трамп може спробувати переконати Пекін скористатися впливом на Іран.

Найпроблемнішим лишається саме питання постачання через Ормузьку протоку. Вона і зараз закрита. Проте через неї вдалося проскочити декільком танкерам, повідомляє Reuters.

Дані Kpler щодо судноплавства показали, що на минулому тижні 3 танкери з сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки. Їм вдалося це зробити саме завдяки відключенню систем відстеження.

Навіть якщо гострий нафтовий шок зникне до кінця 2026 року, очікується, що постійний ризик відновлення збоїв в Ормузькій протоці, виснаження запасів та послаблення координації політики збережуть геополітичну премію за ризик, вбудовану в ціни,

– вказують аналітики ANZ.

Як змінились ціни на нафту 11 травня 2026 року?

Видання Trading Economics, показує, що сьогодні ціна нафти, залежно від марки така:

Нафта марки Brent має ціну – 103,92 долара за барель.

Американська нафта WTI – 97,59 долара за барель.

Російська Urals – 95,57 долара за барель

Що чекає на нафтовий ринок у майбутньому?