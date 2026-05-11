Що впливає на вартість нафти зараз?
Конфлікт на Близькому Сході продовжується і Ормузька протока залишається закритою. Відповідно, на нафтовому ринку триває криза, повідомляє Reuters.
Цікаво! На минулому тижні Brent та West Texas Intermediate впали на 6%. Адже тоді зростали сподівання на завершення конфлікту на Близькому Сході.
Нафтовий ринок продовжує торгуватися як геополітична машина заголовків, ціни різко коливаються на основі кожного коментаря, спростування чи попередження з Вашингтона та Тегерана,
– наголосила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.
Як відомо, у середу Трамп має прибути в Пекін. Там американський президент планує вести переговори з Сі, зокрема, про Іран. Саме на цю зустріч чекає ринок. Адже, Трамп може спробувати переконати Пекін скористатися впливом на Іран.
Найпроблемнішим лишається саме питання постачання через Ормузьку протоку. Вона і зараз закрита. Проте через неї вдалося проскочити декільком танкерам, повідомляє Reuters.
Дані Kpler щодо судноплавства показали, що на минулому тижні 3 танкери з сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки. Їм вдалося це зробити саме завдяки відключенню систем відстеження.
Навіть якщо гострий нафтовий шок зникне до кінця 2026 року, очікується, що постійний ризик відновлення збоїв в Ормузькій протоці, виснаження запасів та послаблення координації політики збережуть геополітичну премію за ризик, вбудовану в ціни,
– вказують аналітики ANZ.
Як змінились ціни на нафту 11 травня 2026 року?
Видання Trading Economics, показує, що сьогодні ціна нафти, залежно від марки така:
- Нафта марки Brent має ціну – 103,92 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 97,59 долара за барель.
- Російська Urals – 95,57 долара за барель
Що чекає на нафтовий ринок у майбутньому?
Генеральний директор Saudi Aramco Амін Насер каже, що за останні 2 місяці відбулася втрата 1 мільярда барелів нафти. Відповідно, навіть якщо поставки відновляться, енергетичні ринки потребуватимуть часу для стабілізації.
Наразі аналітики ANZ очікують, що марка Brent залишатиметься вище 90 доларів за барель до кінця 2026 року. А от у 2027 році, імовірно, відбудеться не тільки зростання попиту, а і відновлення запасів.