Хто отримає нафту з резервів США?
Ця позика буде надана енергетичним компаніям, повідомляє Reuters.
Важливо! Реалізація цієї процедури відбуватиметься в рамках глобальної угоди, що має на меті заспокоїти нафтові ринки, уражені війною США та Ізраїлю з Іраном.
Як відомо, 9 компаній вже позичили приблизно 58% з обіцяних раніше – 92,5 мільйона барелів. Нагадаємо, ця позика була запропонована ще у квітні, повідомляє Reuters.
Нафта з SPR видається у вигляді позик, які компанії повертатимуть з премією до 24% за додаткові барелі, і ця система, за словами Міністерства енергетики, допоможе стабілізувати ринки "без витрат для американських платників податків",
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, ще на початку березня стало відомо, що США прагнуть загалом вивільнити 172 мільйони барелів. Таке рішення було ухвалено на тлі домовленостей з понад 30 країнами-учасницями Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про загальне вивільнення близько 400 мільйонів барелів.
Потрібно розуміти, що теперішня енергетична криза є однією з наймасштабніших у світі. Ситуація може погіршитись, якщо Ормузька протока і далі залишатиметься закритою.
Яка наразі ситуація на Близькому Сході?
Ситуація на Близькому Сході надзвичайно напружена. Там наче як триває режим припинення вогню. Водночас прогрес у переговорах між США та Іраном відсутній.
В неділю Трамп негативно відреагував на відповідь Ірану на пропозицію США. Вашингтон та Тегеран продовжують тиснути на одне одного, аби досягти своїх цілей. Обидві сторони не готові на компроміси.
Через триваючий конфлікт, Ормузька протока залишається закритою. А це надважливий шлях. Саме ним раніше проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ.