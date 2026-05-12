Хто отримає нафту з резервів США?

Ця позика буде надана енергетичним компаніям, повідомляє Reuters.

Читайте також Нафта стрімко дорожчає на тлі нової заяви Трампа

Важливо! Реалізація цієї процедури відбуватиметься в рамках глобальної угоди, що має на меті заспокоїти нафтові ринки, уражені війною США та Ізраїлю з Іраном.

Як відомо, 9 компаній вже позичили приблизно 58% з обіцяних раніше – 92,5 мільйона барелів. Нагадаємо, ця позика була запропонована ще у квітні, повідомляє Reuters.

Нафта з SPR видається у вигляді позик, які компанії повертатимуть з премією до 24% за додаткові барелі, і ця система, за словами Міністерства енергетики, допоможе стабілізувати ринки "без витрат для американських платників податків",

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, ще на початку березня стало відомо, що США прагнуть загалом вивільнити 172 мільйони барелів. Таке рішення було ухвалено на тлі домовленостей з понад 30 країнами-учасницями Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про загальне вивільнення близько 400 мільйонів барелів.

Потрібно розуміти, що теперішня енергетична криза є однією з наймасштабніших у світі. Ситуація може погіршитись, якщо Ормузька протока і далі залишатиметься закритою.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?