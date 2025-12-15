Що відбувається з експортом нафти з Росії?

Наразі відчутні проблеми саме в експорті нафти морським шляхом, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Чому виникають проблеми з експортом російської нафти морським шляхом:

значна частина судів залишається в морі без розвантаження, зокрема, через те, що перевізники здійснюють зміну портів призначення;

до того ж для обходу обмежень відбуваються операції ship-to-ship.

Наразі ситуація з обсягами російської "нафти на воді" має такий вигляд:

із початку грудня 2025 року, на танкерах знаходяться приблизно – 180 мільйонів барелів російської сирої нафти;

для розуміння, це на 28% більше, ніж було зафіксовано в кінці серпня.

Зверніть увагу! Це максимальний рівень із 2022 року.

Разом з цим, скорочуються експортні доходи:

наприклад, ціни на Urals у Балтійському регіоні впали до 41,16 долара за барель;

у Чорному морі ціна цієї марки знизилась до – 38,28 долара за барель;

сорт ESPO подешевшав до 52,36 долара за барель;

наприклад, ESPO для Китаю продають із дисконтом 5 – 6 доларів за барель, відносно Brent, повідомляє Reuters.

Перевантажені маршрути, накопичення нафти в морі та зростання ризиків для покупців сигналізують про структурне погіршення умов російського експорту. Логістика дорожчає, залежність від тіньового флоту посилюється, а ціновий тиск на російські сорти нафти зростатиме, ще більше обмежуючи можливості обходу санкцій,

– наголошує розвідка.

Що впливає на російську нафту зараз?