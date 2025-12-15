Що відбувається з експортом нафти з Росії?
Наразі відчутні проблеми саме в експорті нафти морським шляхом, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Чому виникають проблеми з експортом російської нафти морським шляхом:
- значна частина судів залишається в морі без розвантаження, зокрема, через те, що перевізники здійснюють зміну портів призначення;
- до того ж для обходу обмежень відбуваються операції ship-to-ship.
Наразі ситуація з обсягами російської "нафти на воді" має такий вигляд:
- із початку грудня 2025 року, на танкерах знаходяться приблизно – 180 мільйонів барелів російської сирої нафти;
- для розуміння, це на 28% більше, ніж було зафіксовано в кінці серпня.
Зверніть увагу! Це максимальний рівень із 2022 року.
Разом з цим, скорочуються експортні доходи:
- наприклад, ціни на Urals у Балтійському регіоні впали до 41,16 долара за барель;
- у Чорному морі ціна цієї марки знизилась до – 38,28 долара за барель;
- сорт ESPO подешевшав до 52,36 долара за барель;
- наприклад, ESPO для Китаю продають із дисконтом 5 – 6 доларів за барель, відносно Brent, повідомляє Reuters.
Перевантажені маршрути, накопичення нафти в морі та зростання ризиків для покупців сигналізують про структурне погіршення умов російського експорту. Логістика дорожчає, залежність від тіньового флоту посилюється, а ціновий тиск на російські сорти нафти зростатиме, ще більше обмежуючи можливості обходу санкцій,
– наголошує розвідка.
Що впливає на російську нафту зараз?
Значний вплив на російську нафту зараз мають саме санкції. Зокрема, йдеться про обмеження проти "Лукойла" та "Роснефті", які впровадили США ще у жовтні. До цих санкцій доєдналися і інші країни, наприклад, ЄС.
В результаті обмежень США, індійські покупці почали скорочувати експорт російської нафти. Зауважимо, що Індія стала одним з найбільших клієнтів Росії з 2022 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль втратив значну частину європейського ринку. Тоді Москва спробувала переорієнтуватися на інші країни, у тому числі Індію.