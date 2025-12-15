Что происходит с экспортом нефти из России?

Сейчас ощутимые проблемы именно в экспорте нефти морским путем, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Кто владеет золотым богатством мира: лидирует одна из ведущих экономик

Почему возникают проблемы с экспортом российской нефти морским путем:

значительная часть судов остается в море без разгрузки, в частности, из-за того, что перевозчики осуществляют смену портов назначения;

к тому же для обхода ограничений происходят операции ship-to-ship.

Сейчас ситуация с объемами российской "нефти на воде" выглядит так:

с начала декабря 2025 года, на танкерах находятся примерно – 180 миллионов баррелей российской сырой нефти;

для понимания, это на 28% больше, чем было зафиксировано в конце августа.

Обратите внимание! Это максимальный уровень с 2022 года.

Вместе с этим, сокращаются экспортные доходы:

например, цены на Urals в Балтийском регионе упали до 41,16 доллара за баррель;

в Черном море цена этой марки снизилась до – 38,28 доллара за баррель;

сорт ESPO подешевел до 52,36 доллара за баррель;

например, ESPO для Китая продают с дисконтом 5 – 6 долларов за баррель, относительно Brent, сообщает Reuters.

Перегруженные маршруты, накопления нефти в море и рост рисков для покупателей сигнализируют о структурном ухудшении условий российского экспорта. Логистика дорожает, зависимость от теневого флота усиливается, а ценовое давление на российские сорта нефти будет расти, еще больше ограничивая возможности обхода санкций,

– отмечает разведка.

Что влияет на российскую нефть сейчас?