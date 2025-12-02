Ця країна допомагає дорого продавати російську нафту: ГУР розкрило шокуючу схему
- В'єтнам допомагає Росії обходити цінову стелю на нафту через міжурядові угоди.
- Угоди передбачають реалізацію російської нафти як в'єтнамської, з мінімальною ціною 75 доларів за барель.
В'єтнам допоміг Росії обійти цінову стелю, яка була встановлена для російської нафти. Таким чином Кремлю вдається уникати впливу санкцій. Тобто, заробляти значні кошти на реалізації нафти і надалі фінансувати війну в Україні.
Що відомо про схему Росії та В'єтнаму?
Стало відомо про укладення серії міжурядових угод між російським там в'єтнамським урядами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
Читайте також Альтернативу російській нафті знайдено: танкери вже прямують до місця призначення
Пакет документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в'єтнамському шельфі за участю компаній "Зарубєжнєфть", "Пєтров'єтнам" і спільного підприємства "В'єтсовпєтро",
– наголошує розвідка.
Також цими домовленостями передбачено, що:
- Як в'єтнамські, так і російські структури, отримають додаткові ліцензії, щоб здійснювати розробку нових ділянок надр у російському Ненецькому автономному окрузі.
- Також сторони домовились про продовження строків чинних ліцензій. Вони будуть чинні до 2050 року.
- Угоди передбачають і створення дочірніх підприємств у інших країнах. Це потрібно для того, аби видавати російську нафту за в'єтнамську.
Цікаво! В цих угодах закріплено, що мінімальна ціна реалізації нафти має скласти – 75 доларів за барель.
Окрім цього, Росія активно втручається в інші сфери В'єтнаму. Йдеться, наприклад, про:
- створення "центру російської мови" на території В'єтнаму;
- укладення угоди про контроль за використанням ПЗРК радянського та російського виробництва (раніше вони надійшли на в'єтнамську територію).
Яка цінова стеля на російську нафту встановлена зараз?
Ще у липні 2025 року ЄС встановив нову цінову стелю на російську нафту, повідомляє ВРУ. Як змінилось це значення:
- раніше цінова стеля складала – 60 доларів за барель;
- згодом це значення опустилось до – 47,6 долара.
Зверніть увагу! Набула чинності цінова стеля 3 вересня 2025 року.
Окрім ЄС, таку ж цінову стелю встановили ще декілька країн. Зокрема, це обмеження підтримали: Канада, Велика Британія та Швейцарія.
Чому падає ціна на російську нафту?
США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті". Відомо про ці обмеження стало ще в кінці жовтня. Проте набрали чинності вони 21 листопада.
Завдяки цим обмеженням, від російської нафти вже почала відмовлятися низка країн. Наприклад, покупці з Індії.
Дохід Росії від нафти та газу почав знижуватись. У листопаді він має знизитись на 35%. Такому зниженню сприяє введення санкцій.