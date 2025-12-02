Эта страна помогает дорого продавать российскую нефть: ГУР раскрыло шокирующую схему
- Вьетнам помогает России обходить ценовой потолок на нефть через межправительственные соглашения.
- Соглашения предусматривают реализацию российской нефти как вьетнамской, с минимальной ценой 75 долларов за баррель.
Вьетнам помог России обойти ценовой потолок, который был установлен для российской нефти. Таким образом Кремлю удается избегать влияния санкций. То есть, зарабатывать значительные средства на реализации нефти и в дальнейшем финансировать войну в Украине.
Что известно о схеме России и Вьетнама?
Стало известно о заключении серии межправительственных соглашений между российским там вьетнамским правительствами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Пакет документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро",
– отмечает разведка.
Также этими договоренностями предусмотрено, что:
- Как вьетнамские, так и российские структуры, получат дополнительные лицензии, чтобы осуществлять разработку новых участков недр в российском Ненецком автономном округе.
- Также стороны договорились о продлении сроков действующих лицензий. Они будут действовать до 2050 года.
- Соглашения предусматривают и создание дочерних предприятий в других странах. Это нужно для того, чтобы выдавать российскую нефть за вьетнамскую.
Интересно! В этих соглашениях закреплено, что минимальная цена реализации нефти должна составить – 75 долларов за баррель.
Кроме этого, Россия активно вмешивается в другие сферы Вьетнама. Речь идет, например, о:
- создании "центра русского языка" на территории Вьетнама;
- заключении соглашения о контроле за использованием ПЗРК советского и российского производства (ранее они поступили на вьетнамскую территорию).
Какой ценовой потолок на российскую нефть установлен сейчас?
Еще в июле 2025 года ЕС установил новый ценовой потолок на российскую нефть, сообщает ВРУ. Как изменилось это значение:
- ранее ценовой потолок составлял – 60 долларов за баррель;
- впоследствии это значение опустилось до – 47,6 долларов.
Обратите внимание! Вступил в силу ценовой потолок 3 сентября 2025 года.
Кроме ЕС, такой же ценовой потолок установили еще несколько стран. В частности, это ограничение поддержали: Канада, Великобритания и Швейцария.
Почему падает цена на российскую нефть?
США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Известно об этих ограничениях стало еще в конце октября. Однако вступили в силу они 21 ноября.
Благодаря этим ограничениям, от российской нефти уже начал отказываться ряд стран. Например, покупатели из Индии.
Доход России от нефти и газа начал снижаться. В ноябре он должен снизиться на 35%. Такому снижению способствует введение санкций.