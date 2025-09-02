Що відомо про відновлення експорту нафти з Сирії?

У липні 2025 року Дональд Трамп офіційно скасував санкції проти Сирії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Таке рішення американський президент ухвалив, аби:

підтримати новий сирійський уряд;

стимулювати економіку Сирії.

Зверніть увагу! За 2 місяці до рішення американського президента усі залишкові обмеження скасував і ЄС.

Яка ситуація з нафтою у Сирії:

Сирія здійснила експорт 600 тисяч барелів важкої сирої нафти (відомо, що танкер Nissos Christiana вивіз нафту з порту Тартус, який стоїть на Середземному морі).

Зараз внутрішній ринок забезпечується, завдяки роботі двох нафтопереробних заводів у Баніясі та Хомсі. Ці підприємства працюють на повну потужність.

Завдяки скасуванню санкцій, сирійський уряд підписав угоди з декількома саудівськими компаніями про відновлення енергетичного сектору.

Сирія також змогла домовитись з дубайською логістичною компанією DP World Ltd про інвестиції у розвиток порту Тартус, а також створення логістичних хабів.

Чому проти нафти з Сирії були введені санкції? Санкції проти нафтової галузі у Сирії були введені через громадянську війну, яка панувала всередині країни. Завдяки обмеженням інші держави хотіли зменшити вплив режиму Башара Асада. Потрібно розуміти, що колишній сирійський уряд вчиняв жорстокі дії проти населення, чим і спричинив війну.

Яка ситуація з нафтою у світі зараз?