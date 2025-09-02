Что известно о возобновлении экспорта нефти из Сирии?
В июле 2025 года Дональд Трамп официально отменил санкции против Сирии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Такое решение американский президент принял, чтобы:
- поддержать новое сирийское правительство;
- стимулировать экономику Сирии.
Обратите внимание! За 2 месяца до решения американского президента все остаточные ограничения отменил и ЕС.
Какова ситуация с нефтью в Сирии:
- Сирия осуществила экспорт 600 тысяч баррелей тяжелой сырой нефти (известно, что танкер Nissos Christiana вывез нефть из порта Тартус, который стоит на Средиземном море).
- Сейчас внутренний рынок обеспечивается, благодаря работе двух нефтеперерабатывающих заводов в Баниясе и Хомсе. Эти предприятия работают на полную мощность.
- Благодаря отмене санкций, сирийское правительство подписало соглашения с несколькими саудовскими компаниями о восстановлении энергетического сектора.
- Сирия также смогла договориться с дубайской логистической компанией DP World Ltd об инвестициях в развитие порта Тартус, а также создание логистических хабов.
Почему против нефти из Сирии были введены санкции?
Санкции против нефтяной отрасли в Сирии были введены из-за гражданской войны, которая царила внутри страны. Благодаря ограничениям другие государства хотели уменьшить влияние режима Башара Асада. Нужно понимать, что бывшее сирийское правительство совершало жестокие действия против населения, чем и вызвал войну.
Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?
- Российскую нефть сейчас активно покупает Китай. Он делает это со значительной скидкой. Индия, в свою очередь, отходит от нефти из России, опасаясь возможных последствий такого сотрудничества.
- Нефтяная отрасль России продолжает нести значительные убытки. Этому способствуют украинские атаки по российским НПЗ. Сейчас негативные изменения уже ощутимы на внутреннем рынке России, там возник дефицит топлива.
- Прибыль основных нефтяных компаний России ощутимо снизилась в 2025 году. А предприятие "Сургутнефтегаз" вообще стало убыточным.