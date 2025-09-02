Что известно о возобновлении экспорта нефти из Сирии?

В июле 2025 года Дональд Трамп официально отменил санкции против Сирии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Подорожание ощутимое: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке 2 сентября

Такое решение американский президент принял, чтобы:

поддержать новое сирийское правительство;

стимулировать экономику Сирии.

Обратите внимание! За 2 месяца до решения американского президента все остаточные ограничения отменил и ЕС.

Какова ситуация с нефтью в Сирии:

Сирия осуществила экспорт 600 тысяч баррелей тяжелой сырой нефти (известно, что танкер Nissos Christiana вывез нефть из порта Тартус, который стоит на Средиземном море).

Сейчас внутренний рынок обеспечивается, благодаря работе двух нефтеперерабатывающих заводов в Баниясе и Хомсе. Эти предприятия работают на полную мощность.

Благодаря отмене санкций, сирийское правительство подписало соглашения с несколькими саудовскими компаниями о восстановлении энергетического сектора.

Сирия также смогла договориться с дубайской логистической компанией DP World Ltd об инвестициях в развитие порта Тартус, а также создание логистических хабов.

Почему против нефти из Сирии были введены санкции? Санкции против нефтяной отрасли в Сирии были введены из-за гражданской войны, которая царила внутри страны. Благодаря ограничениям другие государства хотели уменьшить влияние режима Башара Асада. Нужно понимать, что бывшее сирийское правительство совершало жестокие действия против населения, чем и вызвал войну.

Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?