На скільки стане ще нафти у світі?

Враховуючи підтверджені запаси у світі, а також рівень споживання, який фіксується на сьогодні, нафти може вистачити на наступні 50 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Science.

Нагадуємо, що видобуток цього ресурсу розпочався десь 165 років тому, а використовували його для виробництва пластмаси, бензину, асфальту та інших продуктів.

Втім остаточно спрогнозував, коли можуть закінчитися запаси нафти у надрах землі, не можливо. Адже за різними оцінками, частина запасів нафти знаходиться у важкодоступних місцях, як-от Антарктида, а інша частина – дуже глибоко під землею.

Зауважте! У 2023 році опитування Rystad Energy свідчили, що у світі залишилося десь 1,6 трильйона барелів нафти, яку можна ще видобути. Натомість Геологічна служба США у 2012 році оцінювала цей показник взагалі у 565 мільярдів барелів.

Який попит на нафту зараз?

Базовий сценарій World Energy Outlook 2025/2026 свідчить, що до 2050 року попит на нафту суттєво зросте – до 114 мільйонів барелів нафти на день, пише S&P Global.

Втім у короткостроковій перспективі попит на нафту може стабілізуватися наприкінці 2020-х років, або ж на початку 2030-х років. Це відбудеться внаслідок використання електромобілів та відновлювальної енергії.

Загалом до 2030 року відбудеться значний надлишок пропозиції нафти, а це може тиснути на ціни. Але попри це, все залежатиме від політик у сфері енергетики, кліматичних цілей та впровадження технологій чистої енергії.

А тому вичерпання нафти як ресурсу у глобальному масштабі – це швидше питання геологічної тривалості, тобто десятиліття, а можливо і століття.

Що буде з видобутком нафти у світі?