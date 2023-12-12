Росія робить це у 99%: фахівець з кібербезпеки пояснив атаку на Monobank
Український Monobank, за словами одного з його засновників Олега Гороховського, 12 грудня зазнав DDоS-атаки, яка тривала менше ніж годину. Імовірно її здійснили російські хакери.
Таку думку висловив 24 Каналу експерт із кібербезпеки, засновник проєкту HackYourMom Микита Книш, додавши, що запустити DDоS-атаку не складно. Це свідчить про нікчемні можливості росіян.
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Атака тривала до 40 хвилин
Як зазначив Книш, DDоS-атаку здатна запустити навіть дитина, яка може натискати на клавіші на комп'ютері.
Такі атаки – не складні. Росіяни використовують їх у 99% випадках,
– підкреслив він.
Також це відволікання уваги шляхом зараження багатьох зомбі-комп'ютерів. Це застосовується, щоб масово надсилати запроси та блокувати доступ, наприклад, до Monobank чи збори через банки.
Зомбі-комп'ютериЦе комп'ютері в мережі, які заражені шкідливою програмою. Вони надають віддалений доступ до своєї системи. Такий комп'ютер може бути використаний навіть без відома його власника. Зокрема завдяки зомбі-комп'ютерам здійснюється розсилання спаму.
Атака на Monobank тривала приблизно 40 хвилин, протягом яких системи банку погано працювали. Проте, на думку фахівця з кібербезпеки, не можна бути впевненим, що увесь цей час системи "лежали", адже користувачі банку не мали можливості виконувати певні дії, до того ж – не всі.
"Гороховський заявив, що банк відбив атаку за 30 – 40 хвилин. Якщо врахувати, що він ще 5 хвилин писав це повідомлення, то напевно менше. Власне, це все, на що здатні росіяни", – наголосив Микита Книш.
Що відомо про атаки на Monobank та Київстар
- Олег Гороховський приблизно о 13.00 12 грудня повідомив про те, що на Monobank була здійснена атака. Під удар потрапили точки входу на сайт компанії Amazon. Зокрема, банки та сайт.
- Пізніше, о 13.46 Гороховський заявив, що Monobank вдалося відбити DDоS-атаку. Він написав повідомлення зі словами: "Відбили. Моно – броня".
- Нагадаємо, що 12 грудня також була здійснена масштабна атака на Київстар – найбільшого мобільного оператора України. Внаслідок неї абоненти Київстару втратили доступ до послуг компанії та Інтернету.
- В СБУ вважають, що атаку напевно здійснили спецслужби Росії.
- Водночас терміни відновлення роботи мобільного оператора наразі невідомі. За словами генерального директора Київстару Олександра Комарова, компанія надасть компенсацію своїм абонентам через неможливість користування її сервісами.