Такое мнение выразил 24 Каналу эксперт по кибербезопасности, основатель проекта HackYourMom Никита Кныш, добавив, что запустить DDоS-атаку не сложно. Это свидетельствует о ничтожных возможностях россиян.

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Атака продолжалась до 40 минут

Как отметил Кныш, DDоS-атаку способен запустить даже ребенок, который может нажимать на клавиши на компьютере.

Такие атаки – не сложны. Россияне используют их в 99% случаях,

– подчеркнул он.

Также это отвлечение внимания путём заражения многих зомби-компьютеров. Это применяется, чтобы массово отправлять запросы и блокировать доступ, например, в Monobank или сборы через банки.

Зомби-компьютеры Это компьютеры в сети, зараженные вредоносной программой. Они предоставляют удаленный доступ к своей системе. Такой компьютер может быть использован даже без ведома его владельца. В частности, благодаря зомби-компьютерам осуществляется рассылка спама.

Атака на Monobank продолжалась примерно 40 минут, в течение которых системы банка плохо работали. Однако, по мнению специалиста по кибербезопасности, нельзя быть уверенным, что все это время системы "лежали", ведь пользователи банка не могли выполнять определенные действия, к тому же – не все.

"Гороховский заявил, что банк отразил атаку за 30 – 40 минут. Если учесть, что он еще 5 минут писал это сообщение, то, наверное, меньше. Собственно, это все, на что способны россияне", – подчеркнул Никита Кныш.

Что известно об атаках на Monobank и Киевстар