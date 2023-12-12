Такое мнение выразил 24 Каналу эксперт по кибербезопасности, основатель проекта HackYourMom Никита Кныш, добавив, что запустить DDоS-атаку не сложно. Это свидетельствует о ничтожных возможностях россиян.
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Атака продолжалась до 40 минут
Как отметил Кныш, DDоS-атаку способен запустить даже ребенок, который может нажимать на клавиши на компьютере.
Такие атаки – не сложны. Россияне используют их в 99% случаях,
– подчеркнул он.
Также это отвлечение внимания путём заражения многих зомби-компьютеров. Это применяется, чтобы массово отправлять запросы и блокировать доступ, например, в Monobank или сборы через банки.
Зомби-компьютерыЭто компьютеры в сети, зараженные вредоносной программой. Они предоставляют удаленный доступ к своей системе. Такой компьютер может быть использован даже без ведома его владельца. В частности, благодаря зомби-компьютерам осуществляется рассылка спама.
Атака на Monobank продолжалась примерно 40 минут, в течение которых системы банка плохо работали. Однако, по мнению специалиста по кибербезопасности, нельзя быть уверенным, что все это время системы "лежали", ведь пользователи банка не могли выполнять определенные действия, к тому же – не все.
"Гороховский заявил, что банк отразил атаку за 30 – 40 минут. Если учесть, что он еще 5 минут писал это сообщение, то, наверное, меньше. Собственно, это все, на что способны россияне", – подчеркнул Никита Кныш.
Что известно об атаках на Monobank и Киевстар
- Олег Гороховский примерно в 13:00 12 декабря сообщил о том, что на Monobank была совершена атака. Под удар попали точки входа на сайт компании Amazon. В частности банки и сайт.
- Позже, в 13.46 Гороховский заявил, что Monobank удалось отразить DDоS-атаку. Он написал сообщение со словами: "Отбили. Моно – броня".
- Напомним, что 12 декабря также была осуществлена масштабная атака на Киевстар – крупнейшего мобильного оператора Украины. В результате абоненты Киевстара потеряли доступ к услугам компании и Интернету.
- В СБУ считают, что атаку наверняка совершили спецслужбы России.
- В то же время сроки возобновления работы мобильного оператора пока неизвестны. По словам генерального директора Киевстара Александра Комарова, компания предоставит компенсацию своим абонентам из-за невозможности пользования ее сервисами.