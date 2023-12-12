Таку думку висловив 24 Каналу експерт із кібербезпеки, засновник проєкту HackYourMom Микита Книш, додавши, що запустити DDоS-атаку не складно. Це свідчить про нікчемні можливості росіян.

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Атака тривала до 40 хвилин

Як зазначив Книш, DDоS-атаку здатна запустити навіть дитина, яка може натискати на клавіші на комп'ютері.

Такі атаки – не складні. Росіяни використовують їх у 99% випадках,

– підкреслив він.

Також це відволікання уваги шляхом зараження багатьох зомбі-комп'ютерів. Це застосовується, щоб масово надсилати запроси та блокувати доступ, наприклад, до Monobank чи збори через банки.

Зомбі-комп'ютери Це комп'ютері в мережі, які заражені шкідливою програмою. Вони надають віддалений доступ до своєї системи. Такий комп'ютер може бути використаний навіть без відома його власника. Зокрема завдяки зомбі-комп'ютерам здійснюється розсилання спаму.

Атака на Monobank тривала приблизно 40 хвилин, протягом яких системи банку погано працювали. Проте, на думку фахівця з кібербезпеки, не можна бути впевненим, що увесь цей час системи "лежали", адже користувачі банку не мали можливості виконувати певні дії, до того ж – не всі.

"Гороховський заявив, що банк відбив атаку за 30 – 40 хвилин. Якщо врахувати, що він ще 5 хвилин писав це повідомлення, то напевно менше. Власне, це все, на що здатні росіяни", – наголосив Микита Книш.

Що відомо про атаки на Monobank та Київстар