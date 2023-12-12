Журналісти поцікавилися в НБУ, як працює регулятор в умовах масштабного збою в роботі Київстар. Адже через хакерську атаку на цього мобільного оператора та інтернет-провайдера у роботі платіжної інфраструктури України почалися певні проблеми.
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Що відповіли в НБУ
Пресслужба регулятора запевнила, що станом на 12 грудня всі інформаційні системи НБУ працюють у звичному режимі, попри масштабний збій у роботі найбільшого українського оператора зв'язку Київстар.
Зокрема, система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт і внутрішня комп'ютерна мережа НБУ,
– зауважили співрозмовники.
Також працює гаряча лінія НБУ для звернень громадян.
Яка ситуація в інших банках
- Нещодавно у "ПриватБанку" повідомили, що проблеми, які виникли у Київстару, вплинули роботу на деяких терміналів та банкоматів, бо вони працюють на картках цього оператора. Але частка таких одиниць у мережі "ПриватБанку" становить до 5%, тому робота банкоматів майже не постраждала.
- В "Ощадбанку" теж дали зрозуміти, що хакерська атака на Київстар призвела до непрацездатності банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів. Однак мовиться про непрацездатність лише незначної частини платіжної інфраструктури цього банку.