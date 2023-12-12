Monobank під атакою

Олег Гороховський заявив, що Monobank усе тримає під контролем. За його словами, йдеться про масовану DDоS-атаку. Співзасновник Monobank додав, що об'єкт, на якому зосередили сили – точки входу на сайт компанії Amazon. Зокрема, йдеться про банки, сайт.

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Монобанк під DDоS-атакою / Скриншот з телеграму Олега Гороховського

Що таке DDоS-атака Це напад на комп'ютерну систему з наміром зробити комп'ютерні ресурси недоступними користувачам, для яких комп'ютерна система була призначена.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, також виник серйозний збій в роботі оператора мобільної мережі Kyivstar. Згодом у компанії повідомили про технічний збій, додавши, що їхні спеціалісти працюють над усуненням проблеми. Водночас видання DEV.UA інформує, що до збою у Kyivstar призвела хакерська атака на ядро мережі.