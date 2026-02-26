Які зміни ввів Monobank?

Зауважимо, що така винагорода надавалась, якщо "друг" скористався спеціальний реферальним посиланням, йдеться у повідомленні співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Протягом всіх цих років винагорода була стала. Вона складала – 50 гривень.

Олег Гороховський

Співзасновник Monobank

Відтепер ми подвоюємо цю винагороду! За запрошення друга в mono ви та він отримаєте по 100 гривень!

Аби отримати ваше реферальне посилання, потрібно зайти на вкладку "Ще":

  • далі необхідно перейти у розділ "Запросити друга";
  • саме там ви знайдете посилання та навіть QR-код.

Гороховський запропонував новим клієнтам бонус від себе. Якщо скористатися спеціальним посиланням, можна отримати ще 100 гривень.

Єдине, що з 2017 року знаходити тих, з ким разом можна так заробити, стало трохи складніше,
– підсумував Гороховський.

Які ще нововведення затвердив Monobank?

  • Раніше переказ на IBAN, якщо сума перевищує понад 10 000 гривень, обкладався комісією. Вона складала – 0,5%.

  • Така комісія була встановлена ще у 2017 році. Тоді кількість переказів на цю суму була незначна.

  • 23 лютого банк оголосив, що віднині така комісія скасовується. Водночас переказ на IBAN на суму менш як 10 000 гривень відбувався без додаткових втрат, так буде і надалі.