Какие изменения ввел Monobank?

Заметим, что такое вознаграждение предоставлялась, если "друг" воспользовался специальной реферальной ссылкой, говорится в сообщении соучредителя Monobank Олега Гороховского.

В течение всех этих лет вознаграждение было постоянным. Оно составляло – 50 гривен.

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Теперь мы удваиваем это вознаграждение! За приглашение друга в mono вы и он получите по 100 гривен!

Важно! Чтобы получить вашу реферальную ссылку, нужно зайти на вкладку "Еще".

Гороховский предложил новым клиентам бонус от себя. Если воспользоваться специальной ссылкой, можно получить еще 100 гривен.