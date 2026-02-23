Яка саме комісія в моно тепер зникне?

Раніше переказ на IBAN до 10 000 гривень був без комісії. А більше встановленої суми вона сягала – 0,5%, повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Відтепер ми прибираємо цю комісію. Усі IBAN-платежі з власних коштів в mono відсьогодні безкоштовні! На цій комісії ми заробляли понад 200 мільйонів гривень на рік, але нам не шкода, коли мова йде про те, щоб зробити кращі умови на ринку,

– вказав Гороховський.