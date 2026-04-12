Яка комісія при розрахунку українською карткою за кордоном?

Про те, яка комісія при розрахунку карткою за кордоном, розповідає Приватбанк.

Користуватися картками банку в інших країнах можна так само як і в Україні. Проте є певні ліміти.

Якщо це гривневі рахунки, то йдеться про 12 500 гривень (в еквіваленті) на сім календарних днів.

Якщо валютні – 100 тисяч гривень (в еквіваленті) на день.

Зверніть увагу! Комісія за зняття готівки з карток Приватбанку за кордоном становить 2%.

У деяких магазинах за кордоном вас можуть запитати, у якій валюті ви хочете здійснити оплату. Щоб заощадити, вибирайте валюту країни, у якій перебуваєте,

– порадили у банку.

Якщо картка "у гривні", а ціну встановлено в євро, то слід розрахуватися саме в євро – з картки буде списано еквівалентну суму в гривні за курсом Приватбанку без будь-яких комісій. Проте якщо заплатити в гривні, то закордонний банк обміняє гривню на євро за своїм курсом, який зазвичай вищий.

Після цього надійде сума, яку конвертовано за курсом закордонного банку, а ще – плюс комісія за конвертацію.

Один з популярних банків України – Ощадбанк – встановив такі правила для своїх клієнтів, що перебувають за кордоном:

Сума операції, яка надходить від міжнародної платіжної системи блокується по курсу банку на день проведення операції.

Для покриття курсової різниці додатково блокується 1% від суми операції – за курсом НБУ.

При знятті готівки додатково блокується 1,5% +35 гривень – комісія за зняття коштів в банкоматі, теж за курсом Національного банку.

Водночас Monobank встановив ту ж суму, що й Приватбанк. Станом на березень 2026 року зняття власних коштів за карткою за кордоном становить 2% від суми зняття.

