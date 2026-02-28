За три копійки – 80 тисяч гривень: як розбагатіти на старих монетах
- На онлайн-аукціоні три монети України 1992 року з рідкісним дизайном були продані за 80 тисяч гривень.
- Монети мали унікальний аверс через використання неправильних штемпелів, що зробило їх цінними для колекціонерів.
Інколи справжній скарб приховуються у непримітних монетах. За деякі старі екземпляри колекціонери готові віддавати тисячі гривень, однак знайти такі копійки не так і просто.
Які монети коштують 80 тисяч?
Нещодавно, на онлайн-аукціоні володарю трьох українських монет 1992 року випуску запропонували 80 тисяч гривень, пише Violity.
Дивіться також Ці банкноти підуть на утилізацію: який вигляд мають "старі" гривні
Клієнт аукціону виставив на продаж три, здавалося б, звичайні монети:
- номіналом 10 копійок;
- номіналом 25 копійок;
- та номіналом 50 копійок.
Усі вони були викарбувані у 1992 році, але не це робить ці копійки унікальними. Річ у рідкісному дизайні аверсу монет (зворотної сторони), який так зацікавив колекціонерів.
- У цих копійок зображений щит був випуклий, тризуб, навпаки, вдавлений.
- Натомість у більш поширених монет того року випуску тризуб має опуклу форму, а щит намальований тонкими лініями.
Пояснюється така аномалія насправді просто: під час виготовлення рідкісної партії монет на Луганському верстатобудівному заводі робітники взяли неправильні штемпелі.
У підсумку такий брак склав чималий прибуток учаснику онлайн-аукціону. На три монети зробили 37 ставок, що підняло ціну загалом до 80 тисяч гривень, за яку і був проданий лот.
Фото: оголошення про продаж монет на онлайн-аукціоні / Violity
Скільки коштують рідкісні монети?
Історія цих рідкісних екземплярів бере початок із Великої Британії – саме там виготовили перші пуансони для карбування українських монет.
Однак англійські монетники, вочевидь, помилилися в ескізах. Адже штемпелі під час виготовлення копійок дали зворотний ефект, пише спеціалізований сайт "Монети-ягідки".
Оскільки на Луганському верстатобудівному заводі терміново потрібно було налаштовувати верстати для карбування монет, а іншого інструменту не було, вирішили пробний тираж зробити пуансонами з браком,
– говорять автори.
Пізніше ці монети мали утилізувати як ті, що не відповідають офіційним документам. Але частина все ж потрапила в руки українців.
Тепер ці браковані копійки ціняться за свою незвичність, а саме:
10 копійок 4ВАм можна продати за суму від 14 тисяч до 20 тисяч гривень;
25 копійок 4БАм – від 3 тисяч до 5 тисяч гривень;
50 копійок 4ААм – від 2 з половиною тисяч до 6 тисяч гривень.
Важливо! Тож, щоб заробити багатство на старих монетах, варто пересвідчитися в їхній унікальності. Зазвичай великі гроші платять не за обігові копійки, а за ті, які хотіли утилізувати після карбування через якісь дефекти.
Які цікаві монети випустив НБУ?
На початку листопада 2025 року Національний банк України випустив сувенірну монету "Рік Коня" – символ 2026 року за китайським календарем.
У грудні НБУ анонсував нову серію обігових пам’ятних монет про єдність країни. Перші три присвячені Криму, Донецькій та Луганській областям – регіонам, що першими постраждали від російської агресії.
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що серію розширюватимуть протягом двох років і вона охопить усі області України.
А найдорожча українська монета присвячена Євро-2012: золотий виріб вагою 500 грамів із тиражем трохи понад 100 штук, який на вторинному ринку коштує кілька мільйонів гривень.