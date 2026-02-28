За три копійки – 80 тисяч гривень: як розбагатіти на старих монетах

Інколи справжній скарб приховуються у непримітних монетах. За деякі старі екземпляри колекціонери готові віддавати тисячі гривень, однак знайти такі копійки не так і просто.

Які монети коштують 80 тисяч?

Нещодавно, на онлайн-аукціоні володарю трьох українських монет 1992 року випуску запропонували 80 тисяч гривень, пише Violity.

Клієнт аукціону виставив на продаж три, здавалося б, звичайні монети:

номіналом 10 копійок;

номіналом 25 копійок;

та номіналом 50 копійок.

Усі вони були викарбувані у 1992 році, але не це робить ці копійки унікальними. Річ у рідкісному дизайні аверсу монет (зворотної сторони), який так зацікавив колекціонерів.

У цих копійок зображений щит був випуклий, тризуб, навпаки, вдавлений.

Натомість у більш поширених монет того року випуску тризуб має опуклу форму, а щит намальований тонкими лініями.

Пояснюється така аномалія насправді просто: під час виготовлення рідкісної партії монет на Луганському верстатобудівному заводі робітники взяли неправильні штемпелі.

У підсумку такий брак склав чималий прибуток учаснику онлайн-аукціону. На три монети зробили 37 ставок, що підняло ціну загалом до 80 тисяч гривень, за яку і був проданий лот.

Фото: оголошення про продаж монет на онлайн-аукціоні / Violity

Скільки коштують рідкісні монети?

Історія цих рідкісних екземплярів бере початок із Великої Британії – саме там виготовили перші пуансони для карбування українських монет.

Однак англійські монетники, вочевидь, помилилися в ескізах. Адже штемпелі під час виготовлення копійок дали зворотний ефект, пише спеціалізований сайт "Монети-ягідки".

Оскільки на Луганському верстатобудівному заводі терміново потрібно було налаштовувати верстати для карбування монет, а іншого інструменту не було, вирішили пробний тираж зробити пуансонами з браком,

– говорять автори.

Пізніше ці монети мали утилізувати як ті, що не відповідають офіційним документам. Але частина все ж потрапила в руки українців.

Тепер ці браковані копійки ціняться за свою незвичність, а саме:

10 копійок 4ВАм можна продати за суму від 14 тисяч до 20 тисяч гривень;

25 копійок 4БАм – від 3 тисяч до 5 тисяч гривень;

50 копійок 4ААм – від 2 з половиною тисяч до 6 тисяч гривень.

Важливо! Тож, щоб заробити багатство на старих монетах, варто пересвідчитися в їхній унікальності. Зазвичай великі гроші платять не за обігові копійки, а за ті, які хотіли утилізувати після карбування через якісь дефекти.

