Какие монеты стоят 80 тысяч?

Недавно, на онлайн-аукционе обладателю трех украинских монет 1992 года выпуска предложили 80 тысяч гривен, пишет Violity.

Смотрите также Эти банкноты пойдут на утилизацию: как выглядят "старые" гривны

Клиент аукциона выставил на продажу три, казалось бы, обычные монеты:

номиналом 10 копеек;

номиналом 25 копеек;

и номиналом 50 копеек.

Все они были отчеканены в 1992 году, но не это делает эти копейки уникальными. Дело в редком дизайне аверса монет (обратной стороны), который так заинтересовал коллекционеров.

У этих копеек изображен щит был выпуклый, трезубец, наоборот, вдавленный.

Зато в более распространенных монет того года выпуска трезубец имеет выпуклую форму, а щит нарисован тонкими линиями.

Объясняется такая аномалия на самом деле просто: при изготовлении редкой партии монет на Луганском станкостроительном заводе рабочие взяли неправильные штемпели.

В итоге такой брак составил немалую прибыль участнику онлайн-аукциона. На три монеты сделали 37 ставок, что подняло цену в целом до 80 тысяч гривен, за которую и был продан лот.

Фото: объявление о продаже монет на онлайн-аукционе / Violity

Сколько стоят редкие монеты?

История этих редких экземпляров берет начало из Великобритании – именно там изготовили первые пуансоны для чеканки украинских монет.

Однако английские монетчики, очевидно, ошиблись в эскизах. Ведь штемпели при изготовлении копеек дали обратный эффект, пишет специализированный сайт "Монеты-ягодки".

Поскольку на Луганском станкостроительном заводе срочно нужно было настраивать станки для чеканки монет, а другого инструмента не было, решили пробный тираж сделать пуансонами с браком,

– говорят авторы.

Позже эти монеты должны были утилизировать как те, что не соответствуют официальным документам. Но часть все же попала в руки украинцев.

Теперь эти бракованные копейки ценятся за свою необычность, а именно:

10 копеек 4ВАм можно продать за сумму от 14 тысяч до 20 тысяч гривен;

25 копеек 4БАм – от 3 тысяч до 5 тысяч гривен;

50 копеек 4ААм – от 2 с половиной тысяч до 6 тысяч гривен.

Важно! Поэтому, чтобы заработать богатство на старых монетах, стоит убедиться в их уникальности. Обычно большие деньги платят не за оборотные копейки, а за те, которые хотели утилизировать после чеканки из-за каких-то дефектов.

Какие интересные монеты выпустил НБУ?