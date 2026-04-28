Нові 10 гривень: НБУ уже готується їх випустити
- НБУ планує випустити нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень під назвою "Червона рута – голос поколінь".
- Монета буде виготовлена з срібла 925 проби.
НБУ готується випустити нову монету. Вона матиме номінал – 10 гривень. Це ще одна пам'ятна монета у колекції НБУ, у чому саме особливість цього екземпляру, читайте далі.
Що відомо про нову монету НБУ?
Назва цієї монети: "Червона рута – голос поколінь", повідомляється у плані НБУ.
Важливо! Очікувана маса в чистоті цієї монети – 31,1 грама.
Що ще вже відомо про цю монету:
- матеріал її виготовлення – срібло 925 проби;
- очікуваний діаметр – 38,6 міліметра;
- тираж – до 10 000 штук;
- місяць випуску – вересень.
Належатиме цей екземпляр до серії "Українська спадщина". Не дивно, адже "Червона пісня" є визначальною для українців.
Зауважимо, серію "Українська спадщина" НБУ почав реалізовувати у 2005 році. Саме в неї увійшли надзвичайно знакові екземпляри. Зокрема:
- "Сорочинський ярмарок";
- "Лісова пісня";
- "Гопак";
- "Українська вишиванка";
- "Щедрик";
- "Великодня радість. Писанка";
- "Петриківський розпис" і так далі, повідомляє Нацбанк.
Що важливо знати про пам'ятні монети НБУ?
Пам'ятні монети виготовляють з різних матеріалів. Тобто, як дорогоцінних, так і недорогоцінних металів.
Основна цінність цих монет саме культурна. Окрім цього, вони є історично важливими – адже відображають символи епохи.
Найкраще реалізовувати такі монети серед колекціонерів. Адже, якщо намагатися ними розраховуватися у звичайному житті, то їхня цінність оцінюється номінальною вартістю.