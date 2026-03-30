Що відомо про нову пам'ятну монету, яка вийде у квітні?

Нова монета отримає назву "Великодня радість. Писанка", повідомляє НБУ.

Уже відомо, що ця монета буде дорогоцінною. Її виготовлять зі срібла 999-ї проби, тобто, найвищої якості.

Також відомі параметри цієї монети:

ця монета матиме незвичну форму – овоїд (це геометрична форма, що візуально нагадує яйце);

діаметр монети очікується – 50 міліметрів;

а маса дорогоцінного металу в чистоті – 62,2 грама.

Зверніть увагу! Очікуваний обсяг тиражу – до 15 000 примірників.

Ця монета буде присвячена одному з найбільших українських християнських свят – Великодню, що видно з назви. Екземпляр стане частиною – "Української спадщини".

Наразі, якщо спиратися на дані НБУ, до цієї серії належать 45 монет. Вони виготовлені як з дорогоцінних, так і недорогоцінних металів.

Ця серія була започаткована ще у 2005 році. Вона присвячена важливим українським досягненням та культурній спадщині. Зокрема, до цієї серії увійшли:

монета "Щедрик";

"Гопак";

"Українська писанка";

"Петриківський розпис" і так далі.

Що важливо знати про пам'ятні монети України?

Пам'ятні монети – це не простий грошовий знак. Безумовно, вони можуть використовуватись при розрахунках. Проте, основна функція такого типу монет все ж інша. Першочергово вони мають нумізматичну, історичну та культурну цінність.

Ці монети зберігають в собі важливі дати, події та видатних постатей. Виготовляються такі зразки з різних матеріалів, йдеться як про недорогоцінні, так і дорогоцінні метали.

Важливо! Саме такі монети надзвичайно цікаві для колекціонерів, через обмежений тираж. Матеріал з якого виготовлено певний зразок грає роль, проте, не основну. Значний попит виникає через рідкісність певної монети.