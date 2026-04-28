Що відомо про нову монету НБУ?

Назва цієї монети: "Червона рута – голос поколінь", повідомляється у плані НБУ.

Важливо! Очікувана маса в чистоті цієї монети – 31,1 грама.

Що ще вже відомо про цю монету:

матеріал її виготовлення – срібло 925 проби;

очікуваний діаметр – 38,6 міліметра;

тираж – до 10 000 штук;

місяць випуску – вересень.

Належатиме цей екземпляр до серії "Українська спадщина". Не дивно, адже "Червона пісня" є визначальною для українців.

Зауважимо, серію "Українська спадщина" НБУ почав реалізовувати у 2005 році. Саме в неї увійшли надзвичайно знакові екземпляри. Зокрема:

Що важливо знати про пам'ятні монети НБУ?