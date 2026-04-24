Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 24 квітня становить 43,94 гривні. Тобто ціна американської валюти зросла на 6 копійок проти 23 квітня. Офіційний курс євро становить 51,38 гривні, отже його ціна впала ще на 11 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 27 квітня курс валют буде таким:
- долар – 44,00 гривні (+6 копійок);
- євро – 51,55 гривні (+17 копійок).
Що з курсом валют на готівковому ринку 24 квітня?
- За даними Мінфіну, купівля долара у банках в середньому проходив по 43,70 гривні (+3 копійки), тоді як продаж – по 44,20 гривні (+4 копійки).
- Купівля євро в середньому коштувала 51,15 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,85 гривні (без змін, якщо порівнювати з четвергом).
Що відбувалося на чорному ринку?
- На чорному ринку продаж долара здійснювався по 43,87 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – по 43,97 гривні (-1 копійка).
- Тоді як купівля євро проводилась по 51,40 гривні (-1 копійка), а продаж – в середньому по 51,61 гривні (-1 копійка).
Який курс пропонували обмінники?
- Дані finance.ua свідчать, що купівля долара в середньому проходила по 43,47 гривні (+2 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (-1 копійка).
- Євро купували в середньому по 51,19 гривні (-2 копійки), а продавали по 51,71 гривні (-7 копійок).
Що далі буде з валютою?
- На ситуацію на валютному ринку наразі впливають чимало факторів. Зокрема й війна в Ірані та бойові дії в Україні.
- Очікується, що ситуація з валютою у 2026 році буде стабільною. На це впливає також надання ЄС кредиту на 90 мільярдів євро.