Чи можна використовувати 10 копійок зараз?
10 копійок продовжують бути чинним платіжним засобом, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як вилучатимуть 10 копійок?
10 копійок вилучатимуть, коли ці монети потраплятимуть у банк. Тобто, наприклад, ви розрахуєтесь ними у магазині, потім відбудеться інкасація. І уже, коли гроші будуть безпосередньо у банку, 10 копійок вилучать.
Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,
– наголошує НБУ.
Зараз в обігу перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет:
- більшість з них – 4,1 мільярда – мають номінал 10 копійок;
- а 1,4 мільярда – 50 копійок.
Для проведення розрахунків, під час вилучення, застосовуватимуться правила заокруглення. Вони затверджені регулятором.
Як правильно заокруглювати суму в чеку / Інфографіка НБУ
Які гроші також виводяться з обігу зараз?
Зараз з обігу виводяться 500 євро. Зауважимо, що така банкнота вважається дійсною і досі використовується при розрахунках. Проте Європейський центральний банк планує "прибрати" цю купюру з часом, адже саме її найчастіше підроблюють.
НБУ виводить з обігу старі банкноти, зокрема, 2003 року випуску. Також регулятор поступово "прибирає" деякі копійки. Наприклад, уже виведені з обігу номіналом: 1, 2, 5 та 25. Зараз їх не можна використовувати при розрахунках, однак, можна обміняти в Нацбанку чи уповноважених банках.