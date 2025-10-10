Які статки у Вікторії Бекхем?

Загальні статки Вікторі та Девіда Бекхемів складають 450 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CelebrityNetWorth.

Цікаво! Вікторія має забезпечених батьків. У підлітковому віці вона соромилась свого достатку.

Як розвивалася кар'єра Вікторії:

У 1994 Вікторія стала частиною відомо британського гурту "Spice Girls". Група мала неабиякий успіх. У 2000 році колектив розпався.

Саме тоді Вікторія розпочала сольну кар'єру. Її 4 сингли потрапили до топ-10 Великої Британії.

У 2007 році група оголосила про возз'єднання. Вони продовжували випускати хіти і навіть поїхали в тур по всій Європі та Північній Америці.

Зауважте! Цей тур став восьмим найкасовішим у 2008 році.

Протягом своєї кар'єри Вікторія регулярно з'являлась на обкладинках модних видань. Йдеться, зокрема, про Vogue, Harper's Bazaar та Elle.

Згодом Вікторія запустила свій бренд одягу. Створювала дизайни вона і для інших. До прикладу, вона розробила власну лінію джинсового одягу для Rock & Republic.

Вікторія зіграла у декількох фільмах. Також вона стала героїнею багатьох реаліті. Деякі шоу були повністю присвячені Вікторії. Наприклад: "Бути Вікторією Бекхем", "Вікторія Бекхем: Поїздка до Америки".

Цікаво, що Вікторія виступала і письменницею. Вона написала декілька книг. Зокрема, співачка випустила посібник про стиль: "Зайві пів дюйма: волосся, підбори та все між ними".

Зверніть увагу! У 2019 Вікторія запустила власну косметичну лінійку Victoria Beckham Beauty.

Звідки Вікторія Бекхем отримує основні прибутки? На піку популярності Spice Girls Вікторія отримувала щорічно приблизно 75 мільйонів доларів. Після возз'єднання колективу, співачка заробила приблизно – 70 мільйонів доларів. Також Вікторія отримує значні кошти, завдяки її брендам.

Цікаво! Вікторія колекціонує люксові сумки. Зараз вона володіє більш як 100 Hermes Birkin. Загальну вартість цієї колекції оцінюють у 2 мільйони доларів.

Якою нерухомістю володіють Бекхеми?

У 1999 Бекхеми одружились. В той же рік подружжя придбало нерухомість у Собріджворті, Хартфордшир, Англія за приблизно 3,3 мільйона доларів. Згодом цей особняк реконструювали за майже 4 мільйонів доларів. Продали цей об'єкт у 2014 році за 13 мільйоні доларів.

Також подружжя володіє:

нерухомістю у Бурдж-Халіфі в Дубаї за майже 5 мільйонів доларів;

будинком на півдні Франції за 4 мільйони доларів;

пентхаусом в Маямі за 24 мільйони доларів і так далі.

