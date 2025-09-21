Чи можна використовувати 500 євро зараз?

Зараз 500 євро вважаються чинним платіжним засобом. Тобто, їх можна використовувати для розрахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Що відомо про виведення 500 євро:

500 євро були у першій серії купюр, з другої – цю банкноту вилучили;

виводити з обігу 500 євро вирішили через те, що цю банкноту занадто часто підробляли та використовували в шахрайських цілях;

спочатку цю банкноту перестали друкувати, тепер її поступово вилучають

Зауважимо, що у другій серії максимальний номінал банкноти – 200. Також там представлені банкноти – 5, 10, 20, 50 і 100 євро.

Зверніть увагу! Ви маєте право обміняти цю банкноту в будь-якому національному центральному банку, який належить до єврозони.

Як змінився курс євро у версні 2025?

Протягом вересня курс євро залишатиметься стабільним.Коливання будуть незначні, в межах – 48 – 49,50 гривень.

Євро залишається валютою, що більш чутлива до кон'юнктури. Разом з цим, протягом 22 – 28 вересня вагомих змін очікувати не варто. В цей період євровалюта наврядчи перевищить 49 гривень.

