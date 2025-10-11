Можно ли использовать 10 копеек сейчас?
10 копеек продолжают быть действующим платежным средством, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как будут изымать 10 копеек?
10 копеек будут изымать, когда эти монеты попадут в банк. То есть, например, вы рассчитаетесь ими в магазине, потом состоится инкассация. И уже, когда деньги будут непосредственно в банке, 10 копеек изымут.
Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,
– отмечает НБУ.
Сейчас в обращении находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:
- большинство из них – 4,1 миллиарда – имеют номинал 10 копеек;
- а 1,4 миллиарда – 50 копеек.
Для проведения расчетов, при изъятии, будут применяться правила округления. Они утверждены регулятором.
Как правильно округлять сумму в чеке / Инфографика НБУ
Какие деньги также выводятся из обращения сейчас?
Сейчас из обращения выводятся 500 евро. Отметим, что такая банкнота считается действительной и до сих пор используется при расчетах. Однако Европейский центральный банк планирует "убрать" эту купюру со временем, ведь именно ее чаще всего подделывают.
НБУ выводит из обращения старые банкноты, в частности, 2003 года выпуска. Также регулятор постепенно "убирает" некоторые копейки. Например, уже выведены из обращения номиналом: 1, 2, 5 и 25. Сейчас их нельзя использовать при расчетах, однако можно обменять в Нацбанке или уполномоченных банках.