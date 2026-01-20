Що відомо про закупівлю нафти з Венесуели Індією?

Потрібно розуміти, що імпорт російської нафти знаходиться під загрозою саме через американські санкції, повідомляє Reuters.

Наразі відомо, що значна кількість танкерів, які перевозять російську нафту, накопичуються в морі. Така ситуація, зокрема, стала наслідком втрати росіянами індійського ринку, повідомляє Bloomberg.

Ми суворо дотримуємося всіх введених санкцій і на даний момент не імпортуємо російську нафту. У найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у нашому експорті готової продукції,

– повідомив фінансовий директор компанії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd Девендра Кумар

Як вказує Кумар, кінцеве рішення про закупівлю нафти з Венесуели залежатиме від:

вартості фрахту;

а також того, чи буде економічно доцільно здійснювати ці постачання.

Важливо знати! Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd володіє НПЗ, який має потужність – 500 тисяч барелів на добу.

Зараз Mangalore Refinery має змогу покривати свої потреби у нафті, завдяки:

спотовим контрактам на світовому ринку;

і продовженню закупівель на Близькому Сході.

Зауважимо, що уже є і інші компанії, які готові купувати нафту з Венесуели:

Reliance Industries Ltd;

Indian Oil Corp;

Hindustan Petroleum Corp.

Зверніть увагу! Поки що угоди не укладені. Вказані компанії є лише потенційними покупцями.

Чи дійсно індійські компанії зможуть отримати нафту з Венесуели?