Что известно о замене копеек на шаги?

Сейчас в обращении в Украине находится примерно 1,5 миллиарда штук монет номиналом 50, сообщает НБУ.

Читайте также Еще одна страна решила отказаться от российской нефти: как на это повлиял Трамп

В интервью изданию "Укринформ" глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что, чтобы поддерживать соответствующее качество денег, необходимо осуществлять дочеканивание примерно 20 – 30 миллионов монет ежегодно. Часть из них просто заменят на шаги.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы видим и слышим от розничного бизнеса потребность в монете номиналом 50, к сожалению, еще копеек. Очень надеюсь, что в ближайшее время это уже будет 50 шагов. Она будет храниться в обращении еще несколько лет.

Как заметил Пышный, пока вывод монеты номиналом 50 не планируется. То есть, она в дальнейшем будет в обращении.

Шаги и копейки будут иметь одинаковые технические характеристики. В частности, такие же диаметр, вес. В то же время, как указал Пышный, вероятно 50 шагов со временем приобретут символическую коллекционную ценность.

Мне показалось, что в какой-то момент парламент был очень, очень объединен в своем стремлении разорвать связь, который нам навязала Москва. Поэтому есть большая надежда, что финальное рассмотрение будет успешным, и уже в этом году украинцы будут держать в руках шаг,

– ранее написал Андрей Пышный.

Что важно знать о копейках в Украине сейчас?