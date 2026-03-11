Какие украинские копейки стоят дорого?

Дорого, в частности, можно продать некоторые монеты номиналами 1 гривна, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Читайте также Именно из-за этих подарков и переводов вам могут заблокировать карту: будьте внимательны

Важно! Высокая цена на эти монеты возникает из-за того, что на них есть определенные нюансы – своеобразный брак. Также играют роль тираж, объем драгоценных металлов в сплаве, год выпуска и другие факторы, отмечает "Радабанк".

Например, от 12 000 до 37 000 гривен можно вручить за:

монету 1992 года;

которая относится к разновидности 1.1ААг;

если у нее гладкий гурт без надписи.

На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это из-за того, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей,

– указывают специалисты.



Какую гривну можно продать за почти 1000 долларов / Скриншот Монеты-ягодки

Примерно 5 тысяч гривен можно получить за 1 гривну разновидности 1АДг, выпущенную в 2001 году. Эта монета имеет гладкий гурт без надписей.

Обратите внимание! Эта гривна редкая. Именно ее чрезвычайно часто подделывают.



Какую гривну можно продать дорого / Скриншот Монеты-ягодки

Они (мошенники – 24 Канал) спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: оригинал имеет вес 6,8 граммов, диаметр 26 миллиметров,

– говорится в сообщении.

Какое решение, относительно гривен принял НБУ?