Що важливо знати про фінмоніторинг зараз?

Основною метою фінмоніторингу є намагання переконатися, що кошти надходять та витрачаються легально, повідомляє Юридична компанія YANKIV.

Національний банк здійснює фінансовий моніторинг, щоб запобігти використанню банківської системи України для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Ми прагнемо зміцнити довіру громадян до банківської системи держави,

– повідомляє НБУ.

Зверніть увагу! Фінмоніторинг відбувається під наглядом НБУ та Держфінмоніторингу.

Фінансовий моніторинг здійснюється у випадку, якщо установа фіксує нетипову або підозрілу поведінку. До того ж є певні ліміти, станом на 2026 вони такі:

моніторинг може бути проведено, якщо фіксуються одноразові надходження від 400 тисяч гривень;

P2P-перекази понад 100 тисяч гривень;

безготівкова операція на суму більш як 5 тисяч гривень без належної ідентифікації клієнта, без використання рахунку і так далі.

Для решти клієнтів ліміт було встановлено на рівні 150 000 гривень, однак із червня 2025 року він знижений до 100 000 гривень. Усе, що перевищує ці межі, автоматично вимагає додаткового пояснення та може потрапити під перевірку,

– йдеться у повідомленні.

Серед нетипової поведінки, яка може привернути увагу фінустанов є:

регулярні дрібні перекази;

різки стрибки доходів;

значні суми зняття.

Важливо! Всі ці підозри не є підставою для фінмоніторингу. Проте вони можуть стати підґрунтям для підозр.

Що ще необхідно знати про фінмоніторинг?