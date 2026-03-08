Якою буде ситуація 9 – 15 березня?

Натомість пропозиція сезонно зростатиме, зокрема через продаж валютного виторгу агрохолдингами напередодні посівної. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Важливою для балансу залишається стратегія Нацбанку, яка фактично стримує різкі стрибки курсу. Йдеться про режим "керованої гнучкості", за якого регулятор зберігає ключовий вплив на ринок і в разі потреби може згладжувати надлишковий попит валютними інтервенціями.

Однак, найімовірніше, упродовж наступного тижня ринок перебуватиме у стані відносної "саморегуляції" Ба більше, обсяги продажу валюти подекуди можуть навіть переважати попит.

Банкір виділив характерні риси цього періоду.

Зменшення попиту на готівковому ринку

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ За попередніми оцінками, на готівковому ринку попит і пропозиція перебуватимуть у певному балансі, що потягне за собою "вгамування" основних курсових характеристик.

Зменшення волатильності

Щоденні коливання курсу долара звузяться до 0,10 – 0,15 гривні, а євро – до 0,25 – 0,35 гривні. Тобто ринок увійде в більш прогнозований режим змін, сформований завдяки "керованій гнучкості".

"Курсове зближення"

Міжбанк і готівковий ринок поступово зближатимуться за курсами, передусім купівлі. На цьому тлі спред на готівковому ринку поступово звужуватиметься: у банках до 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро, в обмінниках до 0,6 – 1 гривні за долар і 1 – 1,3 гривні за євро.

До слова, в окремі моменти курс продажу готівкової валюти може бути навіть нижчим за міжбанківський

Як формуватиметься курс євро?

Наступного тижня курс євро залежатиме насамперед від ситуації на світових ринках і динаміки пари долар – євро.

Період глобальної турбулентності триває, а на тлі воєнних ризиків американська валюта й надалі виконує роль "захисної гавані". Саме тому туди спрямовують частину фінансових потоків, що й підтримує її позиції.

Цікаво! Очікується, що співвідношення долара до євро перебуватиме в межах 1,155 – 1,175.

Нацбанк, зменшивши свій вплив, уважно стежитиме за подіями та оперативно реагуватиме на будь-які загрози. На валютному ринку розпочинається справжня "відлига",

– резюмував експерт.

Характеристики ринку з 9 по 15 березня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 42,5 – 43,35 гривні за долар і 49 – 51 гривні за євро; на готівковому ринку 42,5 – 43,5 гривні за долар і 49 – 51 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

До слова, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 9 березня. Долар коштуватиме 43,72 гривні, тоді як євро – 50,54 гривні.