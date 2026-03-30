Что известно о новой памятной монете, которая выйдет в апреле?
Новая монета получит название "Пасхальная радость. Писанка", сообщает НБУ.
Уже известно, что эта монета будет драгоценной. Ее изготовят из серебра 999-й пробы, то есть, высокого качества.
Также известны параметры этой монеты:
- эта монета будет иметь необычную форму – овойд (это геометрическая форма, визуально напоминающая яйцо);
- диаметр монеты ожидается – 50 миллиметров;
- а масса драгоценного металла в чистоте – 62,2 грамма.
Обратите внимание! Ожидаемый объем тиража – до 15 000 экземпляров.
Эта монета будет посвящена одному из крупнейших украинских христианских праздников – Пасхе, что видно из названия. Экземпляр станет частью – "Украинского наследия".
Сейчас, если опираться на данные НБУ, к этой серии относятся 45 монет. Они изготовлены как из драгоценных, так и недрагоценных металлов.
Эта серия была основана еще в 2005 году. Она посвящена важным украинским достижениям и культурному наследию. В частности, в эту серию вошли:
- монета "Щедрик";
- "Гопак";
- "Украинская писанка";
- "Петриковская роспись" и так далее.
Что важно знать о памятных монетах Украины?
Памятные монеты – это не простой денежный знак. Безусловно, они могут использоваться при расчетах. Однако, основная функция такого типа монет все же другая. Первоначально они имеют нумизматическую, историческую и культурную ценность.
Эти монеты хранят в себе важные даты, события и выдающихся фигур. Изготавливаются такие образцы из различных материалов, речь идет как о недрагоценных, так и драгоценных металлах.
Важно! Именно такие монеты чрезвычайно интересны для коллекционеров, из-за ограниченного тиража. Материал из которого изготовлен определенный образец играет роль, однако, не основную. Значительный спрос возникает из-за редкости определенной монеты.