Що таке дорогоцінні метали

Дорогоцінні метали мають особливі характеристики. Як правило, це рідкісні метали, які також мають високу цінність на ринку. Крім того, у минулому дорогоцінні метали відігравали центральну роль у світовій економіці, пише 24 Канал з посиланням на Investopedia.

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Дорогоцінні метали також мають важливе місце у світі фінансів, оскільки це не просто загальновизнана одиниця багатства, але й актив, цінність якого може змінитися. Для прикладу, зрости.

Зверніть увагу! Для інвесторів дорогоцінні метали – це інструмент для диверсифікації портфеля, захисту від інфляції та економічної невизначеності. Зокрема, золото, яке лише у 2025 році встановило кілька історичних рекордів, називають активом-гаваню.

Крім того, дорогоцінні метали активно використовують у промисловості, ювелірній сфері, створенні електронних виробів, медицині. Найпопулярнішими дорогоцінними металами серед інвесторів є золото, платина та срібло. До цієї категорій металів також відносять

Паладій;

Родій;

Рутеній;

Іридій;

Осмій.

Нагадаємо, що осмій – це найдорожчий метал у світі. Кілограм металу коштує понад 1 мільйон євро. Така ціна пов'язана з тим, що це рідкісний метал з багатьма унікальними властивостями, який складно видобувати.