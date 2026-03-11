Якою буде нова платіжна система?

Ініціатива передбачає створення платформи нового покоління для міжнародних розрахунків, яка може значно змінити спосіб переказу коштів між країнами, пише Cryptorank.

Суть проєкту полягає у тому, щоб створити масштабну інфраструктуру на основі блокчейну, яка буде здатна обробляти великі обсяги платежів. Він має на меті розв'язати давні проблеми, які існують у міжнародних транзакціях:

затримки під час розрахунків;

високі комісії;

недостатня прозорість операцій.

При цьому кожен учасник проєкту внесе в нього щось своє:

Binance, як найбільша криптовалютна біржа у світі за обсягом торгів, забезпечить доступ до ліквідності цифрових активів. Ripple додасть досвід у сфері транскордонних платежів через свою мережу RippleNet. PayPal забезпечить масштабну мережу і великий досвід у сфері онлайн-платежів.

Разом ці партнери створюють всеосяжну екосистему, що охоплює традиційні фінанси, цифрові активи та клієнтські сервіси,

– зазначає видання.

Фахівці очікують, що нова система платежів дозволить поєднати елементи дозволеного блокчейну з уже наявними платіжними мережами. Завдяки цьому компанії зможуть дотримуватися вимог регулятора і водночас використовувати переваги блокчейну.

Серед ключових можливостей, які планують реалізувати:

майже миттєве завершення транзакцій;

прозорість завдяки незмінним записам у реєстрі;

зниження витрат на посередників;

та можливість програмованих платежів через смартконтракти.

Зауважте! Очікується, що нова система дасть можливість робити міжнародні перекази з комісією менше ніж 1%.

Яке значення проєкту для ринків?

Аналітики вважають, що ця співпраця компаній може стати переломним моментом для фінансових технологій. Традиційні платіжні системи дедалі частіше розглядають блокчейн як спосіб модернізувати застарілу інфраструктуру, пише Bitcoinworld.

У багатьох регіонах бізнес і користувачі дедалі більше очікують швидких і дешевих міжнародних платежів, тому технологічні рішення на базі блокчейну виглядають привабливою альтернативою, – зазначають вони.

Чимало виграє від проєкту і Mastercard:

Він має стати найбільш амбітною блокчейн-ініціативою за всю історію компанії.

Окрім того, нова платформа надасть додаткові джерела доходу, окрім традиційних карткових платежів.

Важливо! Ініціатива Mastercard і криптокомпаній з’являється у слушний час. Адже зараз банки різних країн активно розробляють цифрові валюти, а регулятори формують правила для крипторинку.

