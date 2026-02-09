Як Європа прагне замінити Visa та Mastercard?

США можуть використати залежність Європи від Visa та Mastercard при погіршенні трансатлантичних відносин, повідомляє Financial Times.

Ми дуже залежимо від міжнародних (платіжних – 24 Канал) рішень. Якщо ми кажемо, що незалежність настільки важлива, і ми всі знаємо, що це питання часу нам потрібні термінові дії,

– вказала виконавчий директор Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Ваймерт.

Як каже Ваймерт, Європа володіє гарними національними активами. Проте транскордонного – нічого немає.

Статистика ЄЦБ показує, що:

У 2022 році приблизно дві треті транзакцій з використанням карток у єврозоні проводилось з Visa та Mastercard

13 країн-членів ЄС навіть не мали альтернативи американським постачальникам.

Оскільки використання готівки скорочується, європейські чиновники ще більше стурбовані цією проблемою. Особливо на фоні нещодавніх подій.

Нагадаємо, нещодавно керівник бельгійської служби кібербезпеки попередив, що Європа "втратила інтернет" саме через домінування технологічних гігантів з США. Фактично, це створює надзвичайно велике поле для зловживання.

Як EPI планує діяти, аби зменшити залежність від США?

EPI ще у 2024 році запустила європейську альтернативу Apple Pay. Цей проєкт отримав назву – Wero.

Як показують заяви EPI, наразі ця схема цифрових платежів "об'єднує" 48,5 мільйона користувачів. Йдеться про деяких жителів Бельгії, Франції та Німеччини. За планом, до 2027 року має відбутися розширення діяльності, зокрема, це стосується онлайн-платежів.

Важливо! ЄЦБ, своєю чергою, заявив, що попередні ініціативи приватного сектору, у тому числі план EPI щодо запуску конкуруючої карткової схеми, потребує масштабування, а це надзвичайно складний процес.