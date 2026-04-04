Як отримати новий кешбек?

Йдеться про кешбек сумою 2 тисячі гривень, виграти який є шанс аж до 25 липня. Деталі розповіли в "Приватбанку".

Участь у розіграші автоматично бере кожен переказ Ria на суму від 2 тисяч гривень, отриманий на картку Mastercard від "Приватбанку". Для цього гроші можна надіслати через:

мобільний застосунок, що доступний у 25 країнах;

або пункт обслуговування (потрібний можна знайти на сайті та в додатку).

Аби переказ автоматично зарахували на картку одержувача, потрібно скористатися сервісом Bank Deposit і вказати реквізити.

Корисно! Новим користувачам пропонують одразу отримати 5% кешбеку (до 200 гривень) за перший переказ Ria через програму "Привіт". Для цього у Приват24 потрібно відкрити відповідне меню й натиснути "+" на картці пропозиції, після чого з'явиться зелена галочка. Також можна обрати картку пропозиції та внизу екрана натиснути кнопку "+ Активувати".

Наприкінці кожного місяця акції обиратимуть 25 переможців за допомогою рандомайзера, а кешбек у вигляді 2 тисяч гривень автоматично зарахують на гривневу картку Mastercard.

Перший етап – з 25 березня до 24 квітня включно (але список переможців опублікують до 20 травня);

другий етап – з 25 квітня до 24 травня включно (список переможців – до 20 червня);

третій етап – з 25 травня до 24 червня включно (список переможців – до 20 липня);

четвертий етап – з 25 червня до 25 липня включно (список переможців – до 20 серпня).

Нагадаємо, нещодавно "Приватбанк" запустив нову функцію сканера IBAN, що дозволяє автоматично розпізнавати номер рахунку з документів і швидко підставляти його у платіжну форму.

Що ще варто знати українцям?

До слова, напередодні громадян попередили про нову шахрайську схему з підробленими повідомленнями про так звані "грошові компенсації" за тривалі відключення світла від Укренерго. Проте це лише чергова маніпуляція на чутливій темі.

Також зловмисники намагаються виманити персональні дані клієнтів українських банків за допомогою фейкових "великодніх наборів" нібито від Українського Червоного Хреста.