Какой будет новая платежная система?

Инициатива предусматривает создание платформы нового поколения для международных расчетов, которая может значительно изменить способ перевода средств между странами, пишет Cryptorank.

Суть проекта заключается в том, чтобы создать масштабную инфраструктуру на основе блокчейна, которая будет способна обрабатывать большие объемы платежей. Он имеет целью решить давние проблемы, которые существуют в международных транзакциях:

задержки при расчетах;

высокие комиссии;

недостаточная прозрачность операций.

При этом каждый участник проекта внесет в него что-то свое:

Binance, как крупнейшая криптовалютная биржа в мире по объему торгов, обеспечит доступ к ликвидности цифровых активов. Ripple добавит опыт в сфере трансграничных платежей через свою сеть RippleNet. PayPal обеспечит масштабную сеть и большой опыт в сфере онлайн-платежей.

Вместе эти партнеры создают всеобъемлющую экосистему, охватывающую традиционные финансы, цифровые активы и клиентские сервисы,

– отмечает издание.

Специалисты ожидают, что новая система платежей позволит совместить элементы разрешенного блокчейна с уже имеющимися платежными сетями. Благодаря этому компании смогут соблюдать требования регулятора и одновременно использовать преимущества блокчейна.

Среди ключевых возможностей, которые планируют реализовать:

почти мгновенное завершение транзакций;

прозрачность благодаря неизменным записям в реестре;

снижение затрат на посредников;

и возможность программируемых платежей через смартконтракты.

Обратите внимание! Ожидается, что новая система даст возможность делать международные переводы с комиссией менее 1%.

Каково значение проекта для рынков?

Аналитики считают, что это сотрудничество компаний может стать переломным моментом для финансовых технологий. Традиционные платежные системы все чаще рассматривают блокчейн как способ модернизировать устаревшую инфраструктуру, пишет Bitcoinworld.

Во многих регионах бизнес и пользователи все больше ожидают быстрых и дешевых международных платежей, поэтому технологические решения на базе блокчейна выглядят привлекательной альтернативой, – отмечают они.

Немало выигрывает от проекта и Mastercard:

Он должен стать наиболее амбициозной блокчейн-инициативой за всю историю компании.

Кроме того, новая платформа предоставит дополнительные источники дохода, кроме традиционных карточных платежей.

Важно! Инициатива Mastercard и криптокомпаний появляется в подходящее время. Ведь сейчас банки разных стран активно разрабатывают цифровые валюты, а регуляторы формируют правила для крипторынка.

