Що не можна здавати на брухт?

Про те, які предмети пункти прийому не заберуть, йдеться в на ресурсі Priem Loma.

Серед речей, які потрібно буде утилізувати іншим способом аба залишити вдома:

предмети з кладовищ;

герметично закриті ємності;

історичні цінності;

культурні цінності;

радіоактивний забруднений метал;

лом з вибухонебезпечними речовинами;

боєприпаси чи елементи військової техніки;

комунальне майно, зокрема каналізаційні люки;

вироби, що мають неметалеві вставки;

рейки, елементи залізниці;

батареї та радіатори з невідомим вмістом.

Зауважте! Щоб здати автомобіль потрібно надати документи, які підтверджуюють право власності. Для звичайних побутових речей – підтвердження не потрібне.

Водночас на порталі kamianske.city зазначають, що пункти прийому можуть відмовити через стан металу. Так, деякі компанії перевіряють походження металу, аби не взяти крадені речі (як приклад – авто). Також дивляться на, наскільки іржаві чи пошкоджені вироби, які людина хоче здати.

Як здати металобрухт вигідно?

На ресурсі metalobruxt.kiev.ua повідомляють, що за брухт можна отримати більше грошей. якщо врахувати деякі правила.

Передусім радять сортувати метал. Тут потрібно знати, що існує 3 види й для кожного є своя класифікація предметів:

чорний метал – сталеві балки, труби, арматура;

кольоровий метал – мідь, латунь, алюміній;

цінний метал – титан, нікель, нержавійка.

Так, для чорних металів ціна буде меншою, однак "виграти" можна за рахунок більшої кількості таких предметів. Що стосується кольорових металів – прибуток за них буде в рази більшим, як і за цінні. Проте останні доволі рідкісні.

Ще одне правила – підготовка брухту до здачі. Наявні металеві предмети можна очистити від пластику чи гуми. Вартість "чистого" брухту зросте до 50%. Водночас що стосується кабелю – за чисту мідь можна отримати вдвічі більше.

Важливо також самостійно зважити метал перед тим, як здавати його. Це аналогічне правило до того, що потрібно правильно обрати компанію, яка прийме брухт.

Зверніть увагу! Якщо здавати великі партії металобрухту, можна отримати індивідуальні, більш вигідні умови.

Зокрема коли готуєтесь до здачі брухту можна регулярно переглядати ціни на сайтах. Відповідні зміни у вартості мають оновлювати. Вдалий момент здачі металу теж може вплинути на остаточну суму заробітку.

Що ще потрібно знати про металобрухт та цінні метали у 2026 році?