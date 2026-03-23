Як зросла вартість золота?

На золото вплинули заява Трампа. Зауважимо, що ціна цього металу знижується і на тлі очікування збільшення процентної ставки, повідомляє Reuters.

Сьогодні спотова вартість золота впала на 0,9%. Тепер його ціна – 4 448,32 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США також впали. Вони знизились на 2,7% до – 4 451,40 долара за унцію.

Розпродаж протягом ночі був продовженням тривалої ліквідації, яку ми спостерігали протягом останніх кількох сесій, значною мірою зумовленої очікуваннями зростання процентних ставок. Різкий розворот стався після публікації Трампа на Truth Social. Заголовок викликав широкі розвороти на всіх ринках – металів, енергетики та акцій,

– повідомляє Девід Мегер, директор з торгівлі металами в High Ridge Futures.

Трамп повідомив про проведення переговорів з Іраном, йдеться у заяві американського президента в Truth Social. Результатом цього є те, що:

американські сили не будуть здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру Ірану зараз;

триватимуть переговори, що можуть призвести до закінчення війни.

Зверніть увагу! Через заяву Трампа впав долар. Відповідно, злитки, ціна яких оцінюється в доларах, тепер коштують менше для власників інших валют.

Як показує статистика:

ціна на золото впала на майже 16%, якщо порівнювати зі значенням на початку конфлікту на Близькому Сході;

зараз вартість золота на 20% менша ніж рекордний пік у 2026 році – 5 594,82 долара за унцію (його було встановлено 29 січня).

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?