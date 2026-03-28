Яка область України має найбільші поклади

Найбагатшою вважається саме Донеччина. Загальні ресурси цієї області оцінюються в 3,8 трильйона доларів, повідомляє Forbes.

Донеччина багата на різного роду копалини, зокрема, згідно з даними Інституту Геології, там є великі поклади:

доломіту;

вапняків;

кам'яного вугілля;

вогнетривких глин;

сурм'яно-ртутних руд тощо.

Також значні поклади є в інших областях. На другому місці в Україні Дніпропетровська область. Копалини там оцінюються в 3,5 трильйона доларів.

Луганщина посідає 3 місце. Копалини там оцінюють в 3,2 трильйона доларів.

Зверніть увагу! "Основою" корисних копалин України є – кам'яне вугілля. Саме воно формує майже 62% від сумарної вартості.

Цікаво, що загалом на українській території знаходяться:

111 мільярдів тонн корисних копалин;

їхня загальна вартість оцінюється у 14,8 трильйона доларів.

