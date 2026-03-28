Яка область України має найбільші поклади
Найбагатшою вважається саме Донеччина. Загальні ресурси цієї області оцінюються в 3,8 трильйона доларів, повідомляє Forbes.
Донеччина багата на різного роду копалини, зокрема, згідно з даними Інституту Геології, там є великі поклади:
- доломіту;
- вапняків;
- кам'яного вугілля;
- вогнетривких глин;
- сурм'яно-ртутних руд тощо.
Також значні поклади є в інших областях. На другому місці в Україні Дніпропетровська область. Копалини там оцінюються в 3,5 трильйона доларів.
Луганщина посідає 3 місце. Копалини там оцінюють в 3,2 трильйона доларів.
Зверніть увагу! "Основою" корисних копалин України є – кам'яне вугілля. Саме воно формує майже 62% від сумарної вартості.
Цікаво, що загалом на українській території знаходяться:
- 111 мільярдів тонн корисних копалин;
- їхня загальна вартість оцінюється у 14,8 трильйона доларів.
Важлива інформація про корисні копалини України
Україна має значні запаси золота. Вони оцінюються в 3 тисячі тонн загалом. Найбільші поклади знаходяться на "Українському щиті" – 2 400 тонн.
Значна частина українських копалин знаходяться на ТОТ. Відповідно, Україна не має змоги їх вільно використовувати на благо країни. Водночас Росія намагається розпоряджатися цими запасами, аби поповнювати власний бюджет.