Яка область України має найбільші поклади

Найбагатшою вважається саме Донеччина. Загальні ресурси цієї області оцінюються в 3,8 трильйона доларів, повідомляє Forbes.

Донеччина багата на різного роду копалини, зокрема, згідно з даними Інституту Геології, там є великі поклади:

  • доломіту;
  • вапняків;
  • кам'яного вугілля;
  • вогнетривких глин;
  • сурм'яно-ртутних руд тощо.

Також значні поклади є в інших областях. На другому місці в Україні Дніпропетровська область. Копалини там оцінюються в 3,5 трильйона доларів.

Луганщина посідає 3 місце. Копалини там оцінюють в 3,2 трильйона доларів.

Зверніть увагу! "Основою" корисних копалин України є – кам'яне вугілля. Саме воно формує майже 62% від сумарної вартості.

Цікаво, що загалом на українській території знаходяться:

  • 111 мільярдів тонн корисних копалин;
  • їхня загальна вартість оцінюється у 14,8 трильйона доларів.

Важлива інформація про корисні копалини України

  • Україна має значні запаси золота. Вони оцінюються в 3 тисячі тонн загалом. Найбільші поклади знаходяться на "Українському щиті" – 2 400 тонн.

  • Значна частина українських копалин знаходяться на ТОТ. Відповідно, Україна не має змоги їх вільно використовувати на благо країни. Водночас Росія намагається розпоряджатися цими запасами, аби поповнювати власний бюджет.