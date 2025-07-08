Що відбувається на ринку металоторгівлі України

"Укрзалізниця" виставила на аукціон брухт чорних металів загальним обсягом 27,3 тисячі тонн. Стартова вартість всієї партії становить 200,7 мільйона гривень, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.

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Після тривалої паузи "Укрзалізниця" відновила продаж брухту 16 травня 2025 року. Протягом 9 місяців 2023 року компанія реалізувала лише 76,4 тисячі тонн брухту, тоді як у 2022-му – 113 тисяч тонн.

Цікаво! Наразі вдалося продати лише 9,9 тисячі тонн на 70,1 мільйона гривень, хоча пропонувалося сировини приблизно на 500 мільйоні гривень.



Учасників ринку, ймовірно, не влаштовують ціни: у 2023 році брухт реалізовувався за 5,1–6,5 тисячі гривень за тонну. Нині ж стартова ціна складає 7,6 тисячі гривень за тонну.

Примітно! На металоприймальних базах у червні 2025 року ціни на брухт коливалися в межах 3,5–6 тис. гривень за тону.

Скільки коштує металобрухт чорних і кольорових металів в Україні

Вартість металобрухту в Україні залежить від кількох факторів:

вид металу (чорний, кольоровий, нержавіюча сталь тощо);

стан сировини (ступінь забруднення, наявність іржі, розмір уламків);

обсяг партії (великі обсяги часто коштують дорожче);

тарифи різних приймальних пунктів можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

Середні ціни на брухт в Україні: