Френсіс Суарес запропонував іншим мерам американських міст підписати криптовалютний пакт. Голова мета – сприяти розвитку інновацій та подолати інфляцію, яка набирає оберти. У грудні 2021 року у США зафіксували новий рекорд – інфляція досягла максимуму за 40 років.

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Мер Маямі розповів про амбітний проєкт

У понеділок, 3 січня 2022 року, у своїй промові у ролі нового президента Конференції мерів США, Суарес сказав, що темпи технологічного "зриву" прискорюються, тож американські міста повинні прийняти це, а відмовлятися як багато країн. Зокрема, Китай. Він також зауважив, що "люди щодня втрачають купівельну спроможність, і не отримують відсотків, тож вони шукають альтернативні інвестиції, наприклад, криптовалюти".

Я збираюся попросити моїх друзів, моїх братів і сестер, мерів цієї країни підписати криптопакт для мерів, тому що нам потрібно керувати за відсутності керівництва. Ми повинні переконатися, що покоління процвітання та інновацій не буде втрачено через брак інноваційного духу,

– заявив Френсіс Суарес.

Мер Маямі також звернув увагу на регуляторів, які обережно ставилися до криптопростору навіть коли він досягнув нових висот у 2021 році. Загальна капіталізація крипторинку навіть перетнула позначку в 3 трильйони доларів. За його словами, їм варто переконатися, що американська система регулювання "втілює успіх на майбутнє, а не придушує його".

Мер Маямі планує об'єднати лідерів міст у США за допомогою криптовалют / Фото Getty Images

На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 43 024 долари за монету. Історичний максимум для цифрової валюти майже 69 тисяч доларів за штуку. Ринкова капіталізація біткойна становить понад 814 мільярдів доларів, інформує CoinDesk. Загальна капіталізація всього крипторинку зупинилася на позначці у 2,06 трильйона доларів, згідно з CoinMarketCap.

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Що відбувається у Маямі зараз

У Маямі розвивають кілька проєктів, які пов'язані з криптовалютами. Перш за все місто випустило власну цифрову монету – MiamiCoin. Її актуальна вартість коливається на рівні 0,00856317 долара за монету, інформує CoinGecko. Суарес також планує зробити так, щоб держслужбовці могли отримувати зарплату у криптовалюті, а Маямі у майбутньому зможе існувати без податків. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс, який виграв вибори у листопаді 2021 року, теж бачить потенціал у криптовалютах: