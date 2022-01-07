Фрэнсис Суарес предложил другим мэрам американских городов подписать криптовалютный пакт. Глава цель – способствовать развитию инноваций и преодолеть набирающую обороты инфляцию. В декабре 2021 года в США зафиксировали новый рекорд – инфляция достигла максимума за 40 лет .

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Мэр Майами рассказал об амбициозном проекте

В понедельник, 3 января 2022 года, в своей речи в качестве нового президента Конференции мэров США Суарес сказал, что темпы технологического "срыва" ускоряются, поэтому американские города должны принять это, а не отказываться как многие страны. В частности, Китай. Он также отметил, что "люди ежедневно теряют покупательную способность и не получают процентов, поэтому они ищут альтернативные инвестиции, например, криптовалюты".

Я собираюсь попросить моих друзей, моих братьев и сестер, мэров этой страны подписать криптопакт для мэров, потому что нам нужно руководить при отсутствии руководства. Мы должны убедиться, что поколение процветания и инноваций не будет потеряно из-за нехватки инновационного духа,

– заявил Фрэнсис Суарес.

Мэр Майами также обратил внимание на регуляторов, которые осторожно относились к криптопространству, даже когда оно достигло новых высот в 2021 году. Общая капитализация крипторынка даже пересекла отметку в 3 триллиона долларов. По его словам, им следует убедиться, что американская система регулирования "воплощает успех в будущее, а не подавляет его".

Мэр Майами планирует объединить лидеров городов в США с помощью криптовалют / Фото Getty Images

К моменту создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 43 024 доллара за монету. Исторический максимум для цифровой валюты составляет почти 69 тысяч долларов за штуку. Рыночная капитализация биткоина составляет более 814 миллиардов долларов, сообщает CoinDesk. Общая капитализация всего крипторынка остановилась на отметке в 2,06 триллиона долларов, согласно CoinMarketCap .

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Что происходит в Майами сейчас

В Майами развивают несколько проектов, связанных с криптовалютами. Прежде всего, город выпустил собственную цифровую монету – MiamiCoin. Ее актуальная стоимость колеблется на уровне 0,00856317 доллара за монету, сообщает CoinGecko . Суарес также намерен сделать так, чтобы госслужащие могли получать зарплату в криптовалюте, а Майами в будущем сможет существовать без налогов. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, выигравший выборы в ноябре 2021 года, тоже видит потенциал в криптовалютах :