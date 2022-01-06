Зокрема у державі стрімко почали падати біткойни. Перша криптовалюта досягла мінімуму – 44 054 доларів.

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Біткойн впав на понад 4%

Під час заборон у майнінговій сфері на території Китаю Казахстан став другою країною за кількістю здобутих бітойнів.

Проте нещодавнє відімкнення від мережі вплинуло на майнерів. Криптовалюта впала з 48 689 доларів – на 4,34%.

Що таке майнінг Це Це процес створення криптовалюти . За допомогою відповідних обчислень відбувається захист від використання тих самих одиниць валюти. Майнінг полягає в тому, щоб поміщати нові вчинені транзакції в блокчейн. Добувати гроші може фактично кожен, адже контролю над емісією не відбувається.

Відомо, що фондовий індекс завершив торги в мінусовому становищі. Водночас Nasdaq (американський позабіржовий ринок) впав на 2,47%.

Яка загалом в Казахстані ситуація з біткойнами

Казахстан перебуває на другому рядку з хешування (перетворення вхідного масиву даних) цієї криптовалюти.

На країну припадає 18% загального видобутку бійткойнів. Перше місце займають США.

Нагадаємо! На початку листопада 2021 року стало відомо, що майнінг криптовалют Казахстану може принести понад мільярд доларів.

Протести у Казахстані: головне

Ще 3 січня мітингувальники вийшли на вулиці Казахстану, вимагаючи зменшити ціну на газ. Потім вони висунули нові вимоги.

Через активізацію протестів в державі вимкнули інтернет і не вмикали упродовж 7 годин.

Врешті в Алмати та області запровадили режим надзвичайної ситуації. Це оголосив президент країни.

Кількість жертв вже давно понад сотні. В мережі з'явилось шокуюче відео.

Силовики готуються до масової зачистки. Водночас влада заперечує цю інформацію.

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