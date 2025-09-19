Укр Рус
19 вересня, 08:00
2

Медичне золото: що це насправді і чому воно таке дешеве

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Медичне золото - це високоякісна біжутерія з нержавіючої сталі, покрита тонким шаром золота.
  • Воно характеризується стійкістю до зовнішнього впливу, низькою ціною, гіпоалергенністю і підходить людям з чутливою шкірою.

Медичне золото коштує значно дешевше ніж звичний нам дорогоцінний метал. Різниця в ціні колосальна. Для порівняння, мінімалістичні сережки зі звичайного золота коштуватимуть приблизно 5 тисяч гривень, а от з медзолота – до 200 гривень.

Що таке медичне золото?

Медичне золото це високоякісна біжутерія, що не є дорогоцінною, пише 24 Канал.

Зазвичай в основі цього сплаву – нержавіюча сталь. Аби метал мав золотистий колір, його покривають тонким шаром золота. Завдяки цьому, таку біжутерію буває нелегко відрізнити від дорогоцінності.

У чому переваги медичного золота:

  • стійкість до зовнішнього впливу (у тому числі і перепаду температур);
  • низька ціна;
  • гіпоалергенність.

Зверніть увагу! Медичне золото добре підійде людям з чутливою шкірою.

Зауважимо, що медично золото не має проби. Адже ця прикраса не є дорогоцінною. Саме тому дорогі камені, такі як сапфіри чи діаманти не вставляють у прикраси з такого матеріалу. 

Що потрібно знати про золото?

  • 16 вересня вартість золота встановила новий рекорд. Ціна цього металу сягнула – 3 689,27 долара за унцію.

  • Для порівняння, 9 вересня 1 унція золота сягала, рекордного на той момент значення – 3 659 доларів. Цей метал продовжує дорожчати.

  • За 2025 рік вартість золота зросла на майже 40%. Експерти прогнозують подальше подорожчання цього металу.