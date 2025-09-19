Медичне золото: що це насправді і чому воно таке дешеве
- Медичне золото - це високоякісна біжутерія з нержавіючої сталі, покрита тонким шаром золота.
- Воно характеризується стійкістю до зовнішнього впливу, низькою ціною, гіпоалергенністю і підходить людям з чутливою шкірою.
Медичне золото коштує значно дешевше ніж звичний нам дорогоцінний метал. Різниця в ціні колосальна. Для порівняння, мінімалістичні сережки зі звичайного золота коштуватимуть приблизно 5 тисяч гривень, а от з медзолота – до 200 гривень.
Що таке медичне золото?
Медичне золото це високоякісна біжутерія, що не є дорогоцінною, пише 24 Канал.
Зазвичай в основі цього сплаву – нержавіюча сталь. Аби метал мав золотистий колір, його покривають тонким шаром золота. Завдяки цьому, таку біжутерію буває нелегко відрізнити від дорогоцінності.
У чому переваги медичного золота:
- стійкість до зовнішнього впливу (у тому числі і перепаду температур);
- низька ціна;
- гіпоалергенність.
Зверніть увагу! Медичне золото добре підійде людям з чутливою шкірою.
Зауважимо, що медично золото не має проби. Адже ця прикраса не є дорогоцінною. Саме тому дорогі камені, такі як сапфіри чи діаманти не вставляють у прикраси з такого матеріалу.
Що потрібно знати про золото?
16 вересня вартість золота встановила новий рекорд. Ціна цього металу сягнула – 3 689,27 долара за унцію.
Для порівняння, 9 вересня 1 унція золота сягала, рекордного на той момент значення – 3 659 доларів. Цей метал продовжує дорожчати.
За 2025 рік вартість золота зросла на майже 40%. Експерти прогнозують подальше подорожчання цього металу.